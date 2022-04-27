Фермерів Херсонщини неможливо забезпечити паливом – голова ОВА

Окупація частини Херсонської області вдарила по аграрному сектору, а також по місцевій IT-індустрії – про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута в коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Херсонщина – це аграрний край. Останнім часом Херсонщина стала ще й «айтішним» краєм. Дуже багато у нас прекрасних фахівців. І за цими двома напрямками якраз дуже вдарив окупант. Перше – дуже багато виїхало хлопців, і фахівців ІТ. Вони працюють уже в інших регіонах, а може навіть за кордоном – це наша біда», – зазначив він.

Говорячи про вплив окупації на сільське господарство, Лагута вказав на те, що з регіону неможливо вивезти землю й техніку. При цьому він повідомив, що українська влада запропонувала фермерам утриматися від весняно-польових робіт.

«Зараз зі зрозумілих причин неможливо за українськими законами привезти та продати паливо, гербіциди, подати воду, яка так потрібна Херсонщині. Тому що Херсонщина – це зона ризикованого землеробства. (Влада – ред.) запропонувала зробити паузу», – сказав голова області.

За словами Лагути, питання того, як буде продаватися продукція, яку все ж вдасться виростити на окупованій території, повинні вирішувати правоохоронні органи.

«Я можу сказати, що херсонським фермерам було запропоновано утриматися цього року від весняно-польових робіт. Хтось працює, хтось мав запаси свого палива та на ньому працює. Хтось не став садити ярі культури, а просто зараз удобрює, намагатиметься прибирати озиму продукцію. Адже це не співпраця з окупантами. Це питання дуже складне. Але палива, яке могло поставити держава Україна на Херсонщині, немає», – додав урядовець.

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