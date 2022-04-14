Війна в Україні загрожує голодом одній п’ятій людства – Ґутерріш

Війна Росії проти України може довести до бідності та голоду одну п’яту населення Землі, заявив генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Ґутерріш 14 квітня.

Про це він заявив у своєму твітері, поширивши матеріал щодо глобальних наслідків російської агресії.

«Війна в Україні може відкинути понад одну п’яту людства за межу бідності, злиднів та голоду у масштабах, небачених десятиліттями», – застеріг голова ООН.

Ґутерріш назвав мир «єдиним сталим рішенням», аби покласти край війни та її впливу на найбільш бідні та вразливі країни світу.

Генеральний секретар не згадав Росію в своєму дописі, на що звернули увагу кілька коментаторів. Зокрема, колишня речниця українського президента Юлія Мендель зауважила, що в контексті глобальної кризи, якою загрожує війна, згадується лише Україна.

«Але справжню причину – російське вторгнення – забувають зазначити. Україна – єдина назва в твіті. Але причина – це Росія», – написала вона.

Як повідомив 4 квітня міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, через повномасштабну війну Росії в Україні неможливо провести посівну на 3,5 млн гектарів земель.

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Президент України Володимир Зеленський 22 березня застеріг, що Україна не зможе експортувати продовольство в звичайних обсягах, якщо російська агресія триватиме.

Україна забезпечує продовольством 400 мільйонів людей у різних куточках світу. Зокрема, йдеться про Ліван, Лівію, Ємен, Єгипет, Сирію та десятки інших держав. Генеральний секретар ООН застерігав 15 березня, що російська агресія проти України може спричинити голод в інших країнах.