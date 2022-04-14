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Війна в Україні загрожує голодом одній п’ятій людства – Ґутерріш

Через повномасштабну війну Росії в Україні неможливо провести посівну на 3,5 млн гектарів земель

Війна Росії проти України може довести до бідності та голоду одну п’яту населення Землі, заявив генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Ґутерріш 14 квітня.

Про це він заявив у своєму твітері, поширивши матеріал щодо глобальних наслідків російської агресії.

«Війна в Україні може відкинути понад одну п’яту людства за межу бідності, злиднів та голоду у масштабах, небачених десятиліттями», – застеріг голова ООН.

Ґутерріш назвав мир «єдиним сталим рішенням», аби покласти край війни та її впливу на найбільш бідні та вразливі країни світу.

Генеральний секретар не згадав Росію в своєму дописі, на що звернули увагу кілька коментаторів. Зокрема, колишня речниця українського президента Юлія Мендель зауважила, що в контексті глобальної кризи, якою загрожує війна, згадується лише Україна.

«Але справжню причину – російське вторгнення – забувають зазначити. Україна – єдина назва в твіті. Але причина – це Росія», – написала вона.

Як повідомив 4 квітня міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, через повномасштабну війну Росії в Україні неможливо провести посівну на 3,5 млн гектарів земель.

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Президент України Володимир Зеленський 22 березня застеріг, що Україна не зможе експортувати продовольство в звичайних обсягах, якщо російська агресія триватиме.

Україна забезпечує продовольством 400 мільйонів людей у різних куточках світу. Зокрема, йдеться про Ліван, Лівію, Ємен, Єгипет, Сирію та десятки інших держав. Генеральний секретар ООН застерігав 15 березня, що російська агресія проти України може спричинити голод в інших країнах.

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