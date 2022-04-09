ООН: Україну від початку війни залишили понад 4,4 мільйона людей

Понад 4,4 мільйона людей залишили Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії, йдеться в повідомленні на сайті агентства ООН у справах біженців від 9 квітня.

Більшість із них поїхала до Польщі – понад 2,5 мільйони людей. У Румунію виїхало понад 671 тисяча осіб, до Угорщини – 413 тисяч, до Молдови – 406 тисяч, до Росії – 389 тисяч, до Словаччини – 307 тисяч і до Білорусі – 19 тисяч людей.

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді раніше назвав хвилю біженців з України «найбільшою міграційною кризою в Європі з часів Другої світової війни».

Від початку війни Росії проти України, за даними Управління верховного комісара ООН з прав людини, підтверджена загибель 1626 цивільних людей. В ООН наголошують, що справжнє число жертв є набагато вищим.