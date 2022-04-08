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«Вбивства дітей потрібно припинити негайно» – ЮНІСЕФ засудив обстріл в Краматорську

Внаслідок обстрілу залізничного вокзалу в Краматорську загинули 50 людей, зокрема п'ятеро дітей

ЮНІСЕФ засуджує атаку на залізничний вокзал у Краматорську.

«Ми поки не знаємо, скільки дітей загинуло та поранено сьогодні під час нападу на залізничний вокзал у Краматорську, але боїмося найгіршого... Цивільні особи, особливо діти, повинні бути захищені від атак. Вбивства дітей необхідно припинити негайно», – йдеться у заяві представника ЮНІСЕФ в Україні Мурата Шахіна.

У фонді додають, що залізничний вокзал Краматорська був основним маршрутом для тисяч сімей, які евакуювалися до відносно безпечних районів України.

На момент ракетної атаки команда ЮНІСЕФ доставляла гуманітарний вантаж до обласного управління охорони здоров’я, що за кілометр від залізничного вокзалу в Краматорську, також повідомляють у фонді.

У Краматорську на Донеччині 8 квітня російські військові завдали ракетного удару по залізничному вокзалу, звідки здійснювалася евакуація і де перебували близько чотирьох тисяч цивільних. Внаслідок обстрілу загинули 50 людей, зокрема п'ятеро дітей.

Мер Краматорська переконаний, що удар по залізничному вокзалу є умисним, було добре відомо, що місто є центром евакуації. За його даними, щоденно через Краматорськ евакуювали до 8 тисяч людей.

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