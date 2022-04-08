«Ще одне звірство Росії в Україні» – посольство США про обстріл в Краматорську

Посольство США в Україні назвало ракетний обстріл залізничного вокзалу в Краматорську «ще одним звірством, вчиненим Росією в Україні».

«Російський ракетний обстріл залізничного вокзалу у Краматорську, центру евакуації цивільного населення, в результаті якого десятки людей загинули та понад 100 отримали поранення, є ще одним звірством, вчиненим Росією в Україні», – йдеться у повідомленні дипломатичного представництва в фейсбуці.

В посольстві переконані, що світ притягне Путіна до відповідальності.

У Краматорську на Донеччині 8 квітня російські військові завдали ракетного удару по залізничному вокзалу, звідки здійснювалася евакуація і де перебували близько чотирьох тисяч цивільних. Внаслідок цього, за даними голови ОВА, загинули 39 людей, зокрема чотири дитини, ще 87 людей поранені.

Це вже не перша атака російських військ по залізничній інфраструктурі України. Наприклад, 7 квітня три поїзда з біженцями були «відрізані» внаслідок удару військ РФ по шляхопроводу поблизу станції Барвінкове. На деякий час евакуація була заблокована. Проте згодом пошкоджену залізничну ділянку відновили, поїзди змогли проїхати.