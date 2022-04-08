СБУ: внаслідок удару по вокзалу Краматорська загинули 39 людей, зокрема 4 дитини

Внаслідок обстрілу російськими військами залізничного вокзалу у Краматорську Донецької області, де сотні громадян очікували на евакуаційний потяг, загинули 39 людей, зокрема чотири дитини, повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

«СБУ уже відкрила кримінальне провадження за даним фактом. Наразі дії рашистів кваліфіковано за 438 статтею Кримінального Кодексу – порушення законів і звичаїв війни», – додав він.

У Нацполіції уточнили, що обстріл був здійснений із «Точки-У», ракета влучила у тимчасовий зал очікування, де «перебували сотні людей, які очікували на евакуаційний потяг».

«Це ще один доказ того, що Росія жорстоко, по-варварськи знищує мирне населення України, з єдиною метою – вбити. На місці поліція документує наслідки ракетного удару і разом зі співробітниками ДСНС рятує людей», – повідомили у поліції.

Раніше в «Укрзалізниці» повідомили, що внаслідок обстрілу вокзалу в Краматорську загинули 30 людей, понад 100 – поранені.

Влада перед цим закликала жителів Донецької та Луганської областей негайно евакуюватися через загострення ситуації в регіоні.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, Кремль, попри численні свідчення і докази, заперечує, що російські військові цілять у цивільних.