Обстріли з боку військ РФ заблокували евакуацію поїздами – голова Луганської ОВА

Російські військові, які постійно обстрілюють обʼєкти інфраструктури на сході України, заблокували евакуацію жителів поїздами, повідомив увечері 7 квітня в спільному ефірі українських телеканалів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Рашисти пошкодили залізничну Дорогу Життя, сподіваємося, залізничники швидко її відремонтують. Поки евакуація відбуватиметься тільки автобусами», – сказав Гайдай.

Перед тим високопосадовець сказав, що на станції Барвінкове Донецької залізниці через пошкодження колій застрягли майже 500 евакуйованих жителів Луганщини. Місто Барвінкове входить до Ізюмського району Харківської області, який став місцем протистояння російських загарбників і українських військових.

«Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із таких міст як Слов’янськ, Краматорськ та Лиман. Дорога життя для десятків тисяч наших громадян зараз. Тимчасово заблокованими в Слов‘янську та Краматорську залишились три евакуаційні поїзди», – відзначив очільник Луганської області.

Днем раніше «Укрзалізниця» повідомила про потерпілих на одній зі станції унаслідок російського ракетного обстрілу, але тоді не уточнювала, про яку саме станцію йдеться.