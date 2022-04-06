«Укрзалізниця» повідомила про жертви внаслідок влучання ракет у станцію на сході України

Державна «Укрзалізниця» повідомила 6 квітня про наявність постраждалих після того, як три ракети влучили в залізничну станцію на сході України, пошкодивши будівлі, колії та залізничне полотно.

«Є жертви», – йдеться в заяві, яку цитує агенція Reuters.

У повідомленні немає подробиць про кількість жертв і конкретне місце нападу.

Останнім часом російські війська завдають ракетних ударів по інфраструктурних об’єктах в Україні. Зокрема, через обстріл Краматорська 5 квітня на Донеччині довелося зупинити рух поїздів у напрямку Слов’янська до усунення пошкоджень на залізниці. Були скасовані евакуаційні рейси для цивільних. З тієї ж причини було зупинено рух по станції Фенольна, що неподалік Нью-Йорка.

Докладніше про це читайте в матеріалі проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії «Росія намагається відрізати український Донбас по залізниці»