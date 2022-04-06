Кличко ще раз попросив киян не поспішати з поверненням до міста

Міський голова Києва Віталій Кличко ще раз попросив жителів столиці, які виїжджали через загрозу бойових дій, не поспішати з поверненням до міста. Про це він заявив у своєму телеграмі.

«Хто ще не вирушив додому, звертаюся: будь ласка, трохи зачекайте. Ще залишається ймовірною загроза обстрілів міста», – заявив він, додавши, що «маємо бути готові й до інших сценаріїв».

Кличко також закликав киян, які зараз перебувають в місті, не нехтувати сигналами тривоги і дотримуватися правил комендантської години.



4 квітня мер Києва вже закликав жителів столиці не поспішати з поверненням до міста.

2 квітня Київщина, в тому числі міста Ірпінь, Буча, Гостомель, була звільнена від російських військ​.

Водночас 4 квітня у Пентагоні заявили, що Київ може залишатися під загрозою, адже біля третини угруповання російських військ, які діяли на Київщині та Чернігівщині, все ще націлені на столицю.