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Кличко попросив киян, які виїхали, утриматися від повернення до міста «принаймні ще тиждень»

Мер столиці також порадив поки що не повертатися до своїх домівок мешканцям передмість Києва

Міський голова Києва Віталій Кличко попросив жителів столиці, які виїхали через загрозу бойових дій, не поспішати з поверненням до міста. Про це він заявив у своєму телеграмі 4 квітня.

«Розумію, що киянам, які виїхали з міста, хочеться чимшвидше повернутися додому. Однак, прошу утриматися від цього принаймні ще тиждень», – написав Кличко.

Мер столиці також порадив поки що не повертатися до своїх домівок мешканцям передмість Києва.

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Він вказав на те, що в кількох районах Київської області зараз діє цілодобова комендантська година. Також у містах навколо столиці залишається багато вибухонебезпечних предметів.

«Не виключаємо ми і вірогідності ракетних обстрілів. Так, наші сили ППО працюють на відмінно. Але все може статися. Тож прошу людей трохи почекати і не повертатися», – підсумував Кличко.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні.

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Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Міністерство оборони України повідомило, що 2 квітня Київщина, в тому числі міста Ірпінь, Буча, Гостомель, була звільнена від російських військ​.

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