Кличко попросив киян, які виїхали, утриматися від повернення до міста «принаймні ще тиждень»

Міський голова Києва Віталій Кличко попросив жителів столиці, які виїхали через загрозу бойових дій, не поспішати з поверненням до міста. Про це він заявив у своєму телеграмі 4 квітня.

«Розумію, що киянам, які виїхали з міста, хочеться чимшвидше повернутися додому. Однак, прошу утриматися від цього принаймні ще тиждень», – написав Кличко.

Мер столиці також порадив поки що не повертатися до своїх домівок мешканцям передмість Києва.

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Він вказав на те, що в кількох районах Київської області зараз діє цілодобова комендантська година. Також у містах навколо столиці залишається багато вибухонебезпечних предметів.

«Не виключаємо ми і вірогідності ракетних обстрілів. Так, наші сили ППО працюють на відмінно. Але все може статися. Тож прошу людей трохи почекати і не повертатися», – підсумував Кличко.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні.

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Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Міністерство оборони України повідомило, що 2 квітня Київщина, в тому числі міста Ірпінь, Буча, Гостомель, була звільнена від російських військ​.