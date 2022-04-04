Посол Литви повертається до Києва – міністр

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс повідомив, що посол країни повернеться до Києва. Він написав про це у твітері, одночасно повідомивши, що посла Росії попросили залишити Литву.

Коли саме литовський посол повернеться до Києва – міністр не уточнив.

Нещодавно російські війська відступили від столиці України.

Литва – одна з тих країн, які найбільш різко критикують Росію за війну в Україні і закликають до найжорсткіших санкцій проти Москви. Вона стала першою країною ЄС, що знизила рівень дипломатичних відносин із Росією.

28 березня роботу в Києві почав тимчасовий повірений у справах Словенії в Україні Боштян Лесяк після того, як в уряді країни заявили, що Словенія найближчим часом поверне своїх дипломатів до Києва.

Західні дипломатичні відомства перевели своїх співробітників до Львова ще до початку масштабного вторгнення Росії в Україну.