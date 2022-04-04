У Британії вслід за США виступили за виключення РФ із Ради ООН з прав людини

Росія не може залишатися у Раді ООН із прав людини з огляду на її дії в Україні, заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

«З огляду на вагомі докази воєнних злочинів, зокрема повідомлення про масові поховання і жахливу різанину в Бучі, Росія не може залишатися членом Ради ООН із прав людини. Росія має бути виключена», – написала Трасс у твітері 4 квітня.

Тим часом, британський прем’єр-міністр Боріс Джонсон заявив, що Велика Британія працює над тим, щоб винні у вбивствах під Києвом були притягнуті до відповідальності.

«Виявлення нових масових поховань за межами Києва огидне. Велика Британія не стоятиме осторонь, доки відбувається це невибіркове і непробачне кровопролиття. Ми працюємо над тим, щоб винних прятигнули до відповідальності. Ми не заспокоїмося, доки не переможе справедливість», – написав Джонсон у твітері.

Раніше сьогодні посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Сполучені Штати Америки домагаються виключення Росії з Ради ООН із прав людини після повідомлень про те, що російські військові вбили сотні цивільних жителів у Бучі на Київщині.

«Участь Росії в Раді з прав людини – це фарс», – наголосила вона.

Російські війська нещодавно вийшли з Бучі, що розташована на північний захід від Києва, після цього в містечку виявили сотні тіл загиблих цивільних.

Фотографії, на яких видно тіла, деякі з яких мають зв’язані руки, викликали шок і засудження з боку представників міжнародної спільноти і заклики до посилення санкцій проти Росії і кримінального переслідування винних.

Як повідомив в ефірі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, у Бучі на Київщині під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 людей.

Влада Росії називає численні фото- та відеосвідчення цих вбивств «провокацією» та «постановкою».