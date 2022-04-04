«Фашистська нечисть» і «держпереворот»: як командування РФ виправдовує перед солдатами напад на Україну

Бійці Муніципальної варти Києва, які воюють у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, після боїв у селі Мощун на Київщині виявили декілька документів військовослужбовців РФ – зокрема, 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанского флоту Росії.

Раніше радник голови ОП Олексій Арестович, повідомляв про те, що ця бригада також причетна до масових вбивств у Бучі. Один із переданих «Схемам» (Радіо Свобода) документів – агітаційне звернення командування до особового складу. Цей документ свідчить про те, як саме російська пропаганда виправдовує напад на Україну.

Документ, знайдений в особистих речах російських військових, має назву «Звернення Командуючого угрупованням Повітряно-десантних військ до особового складу» (російські десантники також брали участь в окупації Київщини, зокрема, це 331-ий парашутно-десантний полк, так звані «костромські десантники», про загибель частини яких повідомляли в РФ – ред.)

У зверненні виправдовується рішення влади РФ розпочати повномасштабне вторгнення в Україну: «Нависла над Україною загроза фашизму, що насаджується і підтримується країнами Заходу, визначила рішення, яке ухвалив президент Росії – верховний головнокомандувач збройних сил нашої країни».

«Сьогодні прихильники фашистського режиму під маскою державних та політичних діячів ведуть вкрай ворожу політику щодо свого населення, знищуючи російську культуру та насаджуючи в державі ідеологію гітлерівської Німеччини часів Великої Вітчизняної війни», – йдеться в зверненні.

У документі згадується про так звану «військову операцією зі знищення російськомовного населення» і «зусилля» влади РФ щодо «мирного та демократичного врегулювання штучно створеного збройного конфлікту».

Нинішнє широкомасштабне вторгнення РФ в Україну у документі називають «збройною локалізацією та усуненням прихильників фашистських поглядів влади України, її підлабузників, які віддають злочинні накази вбивати мирне населення, знищувати всіх неугодних та незгодних з політикою злочинної групи керівників України, які прийшли до влади шляхом державного перевороту».

У зверненні до особового складу командування також апелює до Другої світової війни: «Наші діди та прадіди вже звільняли Київ від фашистської нечисті. Настав час і нам повторити їхній подвиг. Будьте пильні та впевнені у нашій правоті! Наша справа правильна!»

Серед знайдених українськими військовослужбовцями документів також є списки особового складу «2-ї роти десантно-штурмового батальйону десантно-штурмової роти» (2 дшр дшб) зі 102 осіб, декілька паспортів військових із різних регіонів РФ, «розписка» щодо отримання індивідуального дозиметра та інструкція на випадок тривоги.

Обидва останніх документи підписані командувачем 2-ї дшр дшб із військової частини № 30926 капітаном Павлом Ендовицьким. Він, як командувач роти у складі 155-ї окремої бригади морськой піхоти, є у списку особового складу «воєнних злочинців із РФ», опублікованому Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. За даними ЗСУ, 155-а бригада втратила половину особового складу за час повномасштабної війни РФ проти України.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази. Європейські політики заявляють, що шоковані повідомленнями про звірства російської армії на Київщині та закликають до незалежного розслідування воєнних злочинів.

2 квітня Міноборони України повідомило про звільнення всієї Київської області від російських військ.

Загалом українська влада заявила, що тіла щонайменше 410 мирних жителів були знайдені в районі Києва, який до минулого тижня контролювався російськими військами.

У Кремлі заперечили причетність російських військ до загибелі цивільних.