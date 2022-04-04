У Росії доручили перевірити повідомлення про масові вбивства у Бучі на предмет «фейків» про свою армію

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив проаналізувати інформацію, «поширену Міноборони України, про вбивство мирних жителів у місті Бучі Київської області». Про це йдеться у пресрелізі на сайті відомства.

Як заявив Бастрикін, поширені матеріали треба перевірити щодо злочину за статтею про «фейки» про діяльність російської армії.

У Міноборони РФ заявляють, що всі матеріали з Бучі «не відповідають дійсності і мають провокаційний характер». У Слідчому комітеті РФ кажуть, що українське відомство поширило ці відео «по західних ЗМІ» «з метою дискредитації російських військовослужбовців».

Тим часом, речник російського президента Дмитро Пєсков прокоментував матеріали про масові вбивства в Бучі і заявив, що «Кремль категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних і пропонує обговорювати цю тему на максимально високому рівні».

Міністерство оборони України повідомило, що 2 квітня Київщина була звільнена від російських військ, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель. Після відступу військ РФ у визволених містах і селах зафіксовані масові вбивства цивільних. За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, станом на вечір 3 квітня з території Київщини вивезли 410 тіл убитих мирних жителів.

Фотографії загиблих у цивільному одязі, інколи зі зв’язаними руками, опублікували західні інформаційні агентства, зокрема Reuters, AFP.

В Україні і світі лунають заклики покарати Росію за вчинені воєнні злочини.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд направити місію до Бучу, «щоб у взаємодії з українськими правоохоронцями якнайретельніше зібрати всі докази воєнних злочинів росіян».

Європейський союз «найрішучішим чином» засудив «звірства, які, як повідомляється, вчинили російські збройні сили у низці українських міст».