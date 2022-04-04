США назвали участь Росії у Раді з прав людини «фарсом» і закликали до виключення РФ

Сполучені Штати Америки домагаються виключення Росії з Ради ООН із прав людини після повідомлень про те, що російські військові вбили сотні цивільних жителів у Бучі на Київщині.

«Участь Росії в Раді з прав людини – це фарс», – сказала 4 квітня посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, перебуваючи в румунській столиці Бухаресті.

«І це неправильно, тому ми вважаємо, що настав час для Генеральної асамблеї ООН проголосувати за їх виключення», – додала вона.

Для виключення Росії з Ради, яка базується в Женеві, знадобиться підтримка щонайменше двох третин зі 193 членів Генеральної асамблеї ООН. Клопотання про виключення може бути подане, якщо буде виявлено, що країна постійно здійснює грубі й систематичні порушення прав людини під час свого членства.

Росія, яка зараз перебуває на другому році свого трирічного перебування в Раді, вторглася в Україну 24 лютого.

Російські війська нещодавно вийшли з Бучі, що розташована на північний захід від Києва, після цього в містечку виявили сотні тіл загиблих цивільних.

Фотографії, на яких видно тіла, деякі з яких мають зв’язані руки, викликали шок і засудження з боку представників міжнародної спільноти і заклики до посилення санкцій проти Росії і кримінального переслідування винних.

«Образи з Бучі й спустошення по всій Україні вимагають від нас тепер узгоджувати наші слова з діями», – сказала Томас-Грінфілд.

Як повідомив в ефірі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, у Бучі на Київщині під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 людей.

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