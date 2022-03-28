У Києві почав працювати тимчасовий повірений Словенії

Тимчасовий повірений у справах Словенії в Україні Боштян Лесяк починає роботу в Києві, повідомило словенське Міністерство закордонних справ у твіттері.

«Місто порожнє, вдалині чути сигнали тривоги і вибухи, але загалом життя у тих, хто залишився в столиці, йде нормально», – наводить МЗС слова дипломата після прибуття.

«Ми повернулися. Словенський і європейський прапори знову майорять перед посольством Словенії в Україні. Коли команда вчора прибула до столиці України, то побачила, що багато мирних жителів повертаються до міста», – написав у твітері прем’єр-міністр Словенії Янез Янша.

За даними словенських ЗМІ, Лесяк раніше працював у Міноборони Словенії, а зараз працює в МЗС, після російської окупації Криму в 2014 році він був членом спостережної місії Організації з безпеки і співпраці в Європі в Україні.

20 березня Янша повідомив, що Словенія найближчим часом поверне своїх дипломатів до Києва.

15 березня Янез Янша разом із прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, віцепрем’єром Польщі Ярославом Качинським і прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою прибули до столиці України.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей візит «потужним свідченням підтримки».

Західні дипломатичні відомства перевели своїх співробітників до Львова ще до початку масштабного вторгнення Росії в Україну.