Прем’єр Польщі запропонував «план порятунку України» із 10 пунктів

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оприлюднив план із 10 пунктів, які, на думку польської влади, має виконати Європа для порятунку України від російської агресії.

План опублікований у виданні Politico, і, як стверджує Моравецький, це спільне звернення Польщі, Чехії й Словенії.

До нього входять такі пункти:

відключення від системи SWIFT усіх російських банків

політика надання притулку російським солдатам, які відмовилися воювати в Україні

повна зупинка російської пропаганди у Європі

блокування російських кораблів у європейських портах

закриття автомобільного переміщення з і до Росії

запровадження санкцій щодо бізнес-оточення російських олігархів

припинення видачі європейських віз для всіх росіян, щоб вони відчули наслідки цієї війни і «повернулися спиною до Путіна»

запровадження санкцій проти всіх членів владної партії «Єдина Росія»

заборона на експорт до Росії будь-яких технологій, які можуть бути використані у воєнних цілях

виключення Росії із усіх міжнародних організацій.

Раніше Польща також пропонувала направити в Україну міжнародну миротворчу місію, проте на нещодавньому саміті НАТО ця ідея не обговорювалася.

«Якщо це не зупинить війну, то треба йти далі. У Києві ми запропонували миротворчу місію під егідою НАТО та інших міжнародних організацій. Якщо ми не можемо запровадити ефективні санкції, у нас немає вибору: ми повинні захищати народ України нашими власними щитами», – наголосив Моравецький.

За його словами, Путіна потрібно зупинити, незважаючи на погрози влади Росії застосувати ядерну зброю.

«Те, що Росія має ядерний арсенал, не може бути приводом для пасивності. Ми повинні усвідомлювати цю загрозу, але вона не може нас стримати. Інакше Путін піде тільки далі. Що ми будемо робити, якщо Путін далі потягнеться до Кишинева, столиці Молдови? Або якщо він нападе на Вільнюс і Варшаву? А якщо він хоче зайняти Гельсінкі? Чи почнемо ми сприймати цю загрозу серйозно лише тоді, коли він відправить танки до Берліна?», – написав у статті прем’єр Польщі.

Він закликав країни ЄС прийняти запропонований план – «знайти в собі мужність не повернутись спиною до страждань України і протистояти цьому історичному виклику».

У Польщі перебуває з візитом президент США Джо Байден. Наразі не повідомлялося, чи обговорював він із лідерами країни їхні пропозиції.

Масштабна війна Росії проти України триває 31-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість війська РФ обстрілюють житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.