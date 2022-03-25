Байден виступить у Польщі із промовою щодо війни в Україні – радник із нацбезпеки

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 26 березня завершить свою поїздку до Європи у Варшаві.

Як повідомив радник із національної безпеки Джейк Салліван, у суботу він планує зустрітися з президентом Польщі Анджеєм Дудою та виступити з «великою промовою» щодо війни в Україні.

За словами Саллівана, виступ Байдена торкнеться «ставок на цей момент, невідкладності виклику, який чекає попереду, значення конфлікту в Україні для світу і чому так важливо, аби вільний світ зберігав єдність і рішучість перед обличчям російської агресії».

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Як повідомив радник журналістам, Байден також говоритиме про «контекст та історію цього конфлікту та про те, яким він бачить його розвиток», перш ніж сісти на літак, щоб повернутися до Вашингтона.

Очікується, що раніше вдень у суботу в Байдена буде можливість зустрітися з українськими біженцями та американськими гуманітарними працівниками, які допомагають переселенцям у Польщі.

Польща приймає тисячі американських військових у складі бойової групи НАТО. Вона також прийняла понад 2 мільйони українських біженців після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого.

25 березня Байден зустрівся з американськими військами поблизу польського кордону з Україною на тлі сигналів з Москви про те, що Кремль нібито переглянув свої цілі у агресії проти України, щоб зосередитися на захопленні території Донецької та Луганської областей, частину з яких контролюють незаконні збройні угруповання.

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Водночас представник оборонного відомства США, який на умовах анонімності розмовляв з журналістами в Пентагоні, сказав, що російські військові посилюють повітряні та наземні атаки на Донбасі. Водночас, за його словами, що росіяни поки не досягли суттєвих успіхів.

Посадовець також висловив думку, що військове просування Росії на Київ, ймовірно, зупинилося, оскільки вона зосереджується на бойових діях на сході країни.

Масштабна війна Росії проти України триває 30-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість війська РФ обстрілюють житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.