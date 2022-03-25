Російські війська переміщують сили до Ізюма, намагаються придушити спротив у окупованих містах – Генштаб

Російські війська протягом дня 25 березня зосередилися на перегрупуванні та посиленні підрозділів, йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

«Як особливість слід відзначити переміщення додаткових артилерійських підрозділів до кордону з Україною (дані уточнюються)», – зазначає командування.

За його даними, загарбники намагаються проваджувати в обіг російські рублі на зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей замість гривні, на Харківщині заважають переміщенню цивільних, встановлюючи блокпости.

«Окупанти не полишають спроб придушити спротив мешканців Українських міст Херсон, Генічеськ, Мелітополь, близько 90% населення яких налаштовані проти російських загарбників, із залученням підрозділів Росгвардії», – зазначає Генштаб.

Поміж іншого, у штабі відзначають фокус російських військ на утриманні зайнятих раніше рубежів в районі Сум.

«У районі міста Харків (російська армія – ред.) продовжує спроби блокування наших підрозділів та намагається проводити демонстраційні дії, наносить ураження інфраструктурі та оборонним об’єктам міста. Намагається наростити зусилля на напрямку на Ізюм за рахунок переміщення додаткових підрозділів та техніки», – заявляє командування.

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На Донецькому напрямку фіксується перегрупування російських військ і відновлення наступу з метою вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Масштабна війна Росії проти України триває 30-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість війська РФ обстрілюють житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.