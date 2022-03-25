Внаслідок обстрілів на Донеччині загинули двоє людей, п’ятеро поранені – голова ОВА

Протягом дня внаслідок обстрілів російських військ загинули двоє людей, з них одна дитина, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко 25 березня.

«Сьогодні вдалося уточнити інформацію щодо одного загиблого та трьох поранених у Маріуполі. Весь день росіяни жорстоко обстрілюють мирне населення на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. У Максимільянівці загинула одна дитина, троє людей дістали поранення», – повідомив Кириленко на своїй фейсбук-сторінці.

Крім того, за його даними, двоє людей, з них одна дитина, отримали поранення в Авдіївці, ще один – у Мар’їнці.

Кириленко зазначив, що наразі встановити точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі неможливо.

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Раніше Маріупольська міська рада повідомила з посиланням на очевидців, що в Драматичному театрі міста внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей.

Попри численні конкретні докази російських нападів на цивільні райони, задокументовані репортерами, в тому числі кореспондентами Радіо Свобода на місцях, Москва заперечує, що її ціллю є цивільні об’єкти.