Війська РФ обстріляли залізничну станцію на Донеччині, постраждалих немає

Російські війська обстріляли залізничну станцію Очеретине в Донецькій області, повідлмив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін у Telegram.

«Ворог продовжує прицільно бити по залізничній інфраструктурі. Щойно прилетіло на станцію Очеретине, Донецька залізниця. Слава Богу, цього разу без постраждалих», – написав Камишін.

Він виклав фото, де видно, що пошкоджена будівля станції, перон.

Напередодні через обстріл військ РФ було пошкоджено залізничну колію на Дніпропетровщині.

Про те, що російські військові обстрілюють залізничне полотно в Україні повідомлялося і раніше. Попри це, головний залізничний перевізник країни «Укрзалізниця» продовжує перевезення, в тому числі, забезпечуючи рух евакуаційних поїздів, які безкоштовно перевозять громадян у більш безпечні регіони.