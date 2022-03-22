Через обстріл військ РФ пошкоджено залізничну колію на Дніпропетровщині, загинула людина

Російські військові у вівторок завдали ракетного удару по Павлограду Дніпропетровської області, внаслідок чого одна людина загинула, місцева залізнична станція «Павлоград-2» зазнала руйнувань, повідомили в управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровсьій області.

«Сьогодні близько 16:00 ворожі ракети влучили у станцію Павлоград-2. З колій зійшло 15 вантажних вагонів. Сильно пошкоджено залізничне полотно, колії та контактна мережа. На даний час рух через станцію Павлоград-2 зупинено на невизначений термін. На жаль, в результаті ворожого обстрілу загинула 1 людина. На місці працюють ДСНСники області та ремонтні бригади залізниці», – йдеться в повідомленні.

Про те, що російські військові обстрілюють залізничне полотно в Україні повідомлялося і раніше. Попри це, головний залізничний перевізник країни «Укрзалізниця» продовжує перевезення, в тому числі, забезпечуючи рух евакуаційних поїздів, які безкоштовно перевозять громадян у більш безпечні регіони.