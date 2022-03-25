В Україні на 25 березня погоджені гуманітарні коридори з Маріуполя та Мелітополя – Верещук

В Україні на 25 березня погоджені два гуманітарних коридори для евакуації людей із Маріуполя (Донецька область) і Мелітополя (Запорізька область), повідомила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, з Маріуполя до Запоріжжя запланована евакуація тих, хто виїжджатиме на власному транспорті, також відбуватиметься централізована евакуація на автобусах із Бердянська.

«Зараз там перебуває 48 автобусів. Вони стоять на в’їзді до міста Бердянська. Ми зробимо все від нас залежне, щоб автобуси, заповнені нашими маріупольцями, сьогодні прибули до Запоріжжя», – сказала Верещук.

На в’їзді до Бердянська також перебуває бензовоз. За словами віцепрем’єрки, після його допуску в місто маріупольці зможуть дозаправити власний транспорт за адресами: просп. Східний, 4А та вул. Мелітопольське шосе, 87Б.

Крім того, погоджено евакуацію з Мелітополя до Запоріжжя. Місце збору – пожежна частина № 9.

За словами Верещук, автобуси з гуманітарною допомогою зранку заїхали в місто і після розвантаження будуть подані до місця збору для евакуації населення.

Напередодні вона повідомила, що протягом дня 24 березня спрацювали всі раніше погоджені гуманітарні коридори, ними вдалося евакуювати 3 343 людини. Зокрема, власним транспортом із Маріуполя до Запоріжжя дісталися 2 717 людей.

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.