Військові РФ пропустили гуманітарну колону в Мелітополь – мер

Російські військові пропустили гуманітарну колону до окупованого ними Мелітополя, повідомив мер міста Іван Федоров.

«Вчора ввечері, о 19:00 вони не пустили гуманітарний конвой на в’їзді до Мелітополя… Пустили лише сьогодні вранці», – повідомив він у відеозверненні вранці 25 березня.

За словами Федорова, зараз колона перебуває в пожежній частині, де розвантажують речі першої необхідності для мелітопольців: зокрема, медикаменти, харчі, засоби особистої гігієни.

На зворотному шляху з Мелітополя в Запоріжжя автобуси з колони зможуть забрати близько 350 людей, додав мер.

Федоров повідомив, що охочих виїхати є більше, і висловив сподівання на те, що такі гуманітарні конвої будуть регулярні.

Напередодні мер повідомив, що гуманітарна ситуація в Мелітополі погіршується.

«Стан справ досить тяжкий у Мелітополі, тому що гуманітарна катастрофа вже наближається до нашого міста, закінчуються продукти, медичні препарати, я вже не кажу про паливо на заправних станціях та готівкові кошти, які не можуть зняти ані пенсіонери зі своїх пенсійних карток, ані службовці», – сказав міський голова.

За його словами, російські військові «жахливо поводяться» в місті, викрадають людей і проводять незаконні обшуки в підприємців.

Перед цим мер Мелітополя повідомив, що російські війська розмістили власну базу на території місцевого військового аеродрому, і з неї ведуть ракетний обстріл по всій території України.