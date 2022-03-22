На Запоріжжі влада повідомляє про нові факти викрадення українських посадовців військовими РФ

У Запорізькій області місцева влада повідомляє про нові випадки викрадення російськими військами на захоплених ними територіях українських посадовців.

Так, голова Мелітопольської райдержадміністрації Ігор Судаков заявив про викрадення голови Приазовської селищної ради Андрія Солопова, його заступника і дільничного громади.

Також в Запорізькій ОВА повідомляють про затримання в Токмаці депутатки місцевої міськради Олени Плаксиної.

«21.03.22 близько 21:30 працівниками МВС РФ, які дислокуються в окупованому місті Токмак, була затримана депутатка Токмацької міської ради від партії «Європейська солідарність» Плаксіна Олена В’ячеславівна. Причиною затримання, ймовірно, стали критичні, протиокупаційні висловлювання та відверта позиція щодо територіальної цілісності та незалежності України. За наявною в нас інформацією, її допитували співробітники ФСБ РФ, які перебувають у будинку культури м. Токмак», – йдеться у повідомленні ОВА.

Напередодні російські військові затримали, а згодом відпустили у Мелітополі журналістів місцевого медіахолдінгу та його видавця разом з родиною.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко зазначив в коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я», що через такі викрадення російські окупанти намагаються «проводити інформаційну зачистку в містах, які намагаються контролювати». На думку Томіленка, головним завданням російських окупантів є розгортання «пропагандистської машини» на місцевому рівні.