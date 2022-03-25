Частина «високоточних» російських ракет має коефіцієнт відмови 60% – дані розвідки США

Сполучені Штати вважають, що Росія зазнає 60% відмов під час застосування деяких ракет із точним наведенням, які використовуються для нападу на Україну, Про це агенція Reuters повідомляє з посиланням на трьох американських чиновників, обізнаних із даними розвідки.

Ці свідчення можуть пояснити, чому Росія не змогла досягти ураження основних цілей, наприклад, нейтралізації українських Військово-повітряних сил, попри очевидну перевагу проти значно менших Збройних сил України.

Офіційні особи США не надали доказів на підтримку оприлюдненої оцінки і не розкрили, що саме спричиняло високі показники відмов російських ракет. Агенція Reuters не змогла самостійно перевірити ці дані.

Кремль і міністерство оборони Росії наразі не відповіли на запит про коментар.

Такий високий рівень відмов може включати будь-які проблеми – від невдач під час запуску до того, що ракета не вибухнула при ударі.

Представники оборонного відомства США повідомили журналістам цього тижня, що, за оцінками Пентагону, Росія запустила понад 1100 ракет усіх видів від початку війни. Американські офіційні особи досі не сказали, скільки з них уразили цілі.

Сполучені Штати вважають, що Росія запустила крилаті ракети повітряного базування з російського повітряного простору на початку цього місяця, коли вона атакувала українську військову базу поблизу польського кордону (ідеться про Міжнародний центр миротворчості та безпеки, Яворівський полігон). Один із американських високопосадовців повідомив Reuters, що під час цієї атаки коефіцієнт відмови був особливо високим. За даними української влади, внаслідок того удару загинули 35 людей, а радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що з 30 запущених ракет на територію бази влучили лише вісім, решта не спрацювали або були збиті силами української протиповітряної оборони.

Президент Росії Володимир Путін оголосив про початок «спеціальної воєнної операції» проти України вранці 24 лютого. З різким засудженням дій Росії виступили США, члени НАТО та Євросоюзу, а також багато інших країн, які згодом запровадили проти Москви санкції.