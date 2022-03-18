Вранці у Львові прогриміли вибухи в районі аеропорту – влада

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що вранці у Львові прогриміли кілька вибухів.

«У Львові близько 6:30 прогриміли вибухи, видно загорання на околиці міста», – повідомив він у Telegram.

Перед тим у місті була оголошена тривога. Городяни і користувачі мереж, багато з яких нині евакуювалися до Львова, також повідомили, що чули вранці вибухи.

Мер Львова Андрій Садовий уточнив у Telegram: «Рашистські ракети вдарили по території в районі Львівського аеропорту. Поки в режимі реального часу не можу називати адресу, але це точно не аеропорт. У будівлях нашого АТП-1 пошкоджені вікна. Ситуація на місці уточнюється і буде опублікована згодом».

У ніч на 13 березня російські війська випустили 30 ракет по Міжнародному центру миротворчості та безпеки, відомому як Яворівський полігон.

Яворівський полігон розташований у кількох десятках кілометрів від кордону з Польщею. Біля нього є численні населені пункти.