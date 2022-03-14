10 поранених на Яворівському полігоні перебувають у важкому стані, іноземці не постраждали

Десятеро поранених на Яворівському полігоні 13 березня перебувають у важкому стані. Про це повідомив начальник Львівської військової адміністрації Максим Козицький.

«Жодного постраждалого серед іноземних миротворців під час атаки 13 березня немає. Інформація про загиблих іноземців – це фейк», – каже Козицький.

Яворівський полігон розташований у двох десятках кілометрів від кордону з Польщею. Біля нього є численні населені пункти.

«Вибухи найбільш було чути з польського боку, зі сторони Європейського Союзу. Я спілкувався з польськими мерами і політиками, які починають розуміти, що це війна відбувається на кордоні з ЄС», – заявив мер Львова Андрій Садовий.

Поранені внаслідок ракетного обстрілу перебувають у різних лікарнях області.

Посольство США в Україні раніше засудило обстріл Міжнародного центру миротворчості й безпеки у Яворові Львівської області.

«Атака на центр, де представники США, Польщі, Литви, Великої Британії, Канади та інші тренували українські сили, не переможе воїнів-героїв, які проходили там тренування», – написало посольство США в Україні у твітері 13 березня.

Згідно з даними Львівської ОВА, у ніч на 13 березня російські війська випустили 30 ракет по Міжнародному центру миротворчості та безпеки, відомому як Яворівський полігон. Внаслідок обстрілу загинули 35 людей і 134 отримали поранення. Серед них як військові, так і цивільні особи.