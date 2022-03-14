Мер Вільнюса розповів, скільки українських біженців прийняло місто від початку війни

Від початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну до столиці Литви Вільнюса переїхали близько шести тисяч українських біженців. Про це в ефірі марафону українських телеканалів заявив мер міста Реміґіюс Шимашюс.

За його словами, станом на ранок 14 березня, близько 200 українських дітей уже відвідують вільнюські школи.

Окрім того, жителі Вілюнюса, як і решта литовців, зараз підтримують Україну грошима, транспортом та гуманітарною допомогою, зазначає Шимашюс.

Інформаційна підтримка – ще один із напрямків допомоги, адже у Вільнюсі «розуміють, що вона – дуже важлива в умовах війни». Саме тому, за словами мера, у столиці Литви:

змінили адресу посольства Росії на «Героїв України»;

на дорозі перед дипустановою написали «Путіне, тебе чекає Гаага»;

а в напрямку Мінська повісили дорожній знак, що він зараз окупований Кремлем.

Мер Вільнюса також зазначив, що більшість литовців підтримують прохання України до НАТО закрити небо для російських літаків.

«У нас відчувається те, що люди підтримують те, щоб небо було закрите для російських літаків над Україною. Звісно, Литва, будучи членом НАТО і не маючи своїх літаків, не може ухвалювати такі рішення. Ми розуміємо, що це серйзне питання. Але в Литві, я думаю, що більшість людей, підтримує те, щоб НАТО усіляко допомагало Україні», – констатує Реміґіюс Шимашюс.

За його словами, зараз Литва – один з найбільших помічників і друзів України.

Литва – одна із тих європейських країн, яка почала розслідування воєнних злочинів Росії в Україні. Окрім того, литовці запустили проєкт для заклику росіян виступити проти війни в Україні.

Масштабна війна Росії проти України триває 19-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання вищого керівництва країни «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери західних країн відповідають відмовою.

За словами секретаря РНБО Олексій Данілова, Литва може стати наступною країною, яку матиме бажання захопити Росія, в разі ймовірної перемоги у війні з Україною.