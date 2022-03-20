Глава Пентагону: застосування Росією гіперзвукових ракет не змінить хід бойових дій в Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін не вважає, що можливе застосування Росією гіперзвукових ракет змінить хід війни. Про це він сказав в ефірі телеканалу CBS.

«Я б не розглядав це як суттєву зміну. Я думаю, що причина, з якої він (президент Росії Володимир Путін, – ред.) вдається до використання цих видів зброї, полягає в тому, що він намагається відновити наступ. І ми бачимо, знову ж таки, як він атакував міста та мирних жителів. Ми очікуємо, що це буде продовжуватися», – зазначив глава Пентагону.

Остін додав, що не може підтвердити чи заперечити використання російськими військовими гіперзвукових ракет, для завдання ударів в Україні.

Як повідомляв телеканал CNN із посиланням на джерела серед американських високопосадовців, влада Сполучених Штатів вважає, що російські військові застосували гіперзвукову зброю під час бойових дій проти України. За оцінкою Вашингтона, ці пуски мали дві мети: перевірити ефективність нової зброї в бойових умовах і продемонструвати Заходу можливості російських військових.

Міністерство оборони Росії 19 березня заявило про використання днем раніше, 18 березня, ракет «Кинджал» («Кинжал») під час удару по військовому складу в Івано-Франківській області. Це було перше бойове використання гіперзвукової зброї. Її розробками, за даними Пентагону, займаються Росія та Китай. Українські військові підтвердили ураження арсеналів у Делятині на Прикарпатті, але заявили, що ще не встановили тип зброї, який був використаний.

За словами джерел, які цитує CNN, Росія застосувала гіперзвукову зброю проти України минулого тижня. Те, що удар був завдано саме 18 березня, не підтверджено. Відео, яке поширюється в соцмережах як доказ цього удару, насправді, як зʼясували розслідувачі, було знято на початку березня та не демонструє використання гіперзвукової зброї.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.