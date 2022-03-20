CNN: у владі США підтверджують застосування Росією гіперзвукової зброї проти України

Влада Сполучених Штатів вважає, що російські військові застосували гіперзвукову зброю під час бойових дій проти України. Телекомпанія CNN повідомляє про це із посиланням на джерела серед американських високопосадовців. За їхніми словами, американці відстежували запуски в режимі реального часу.

За оцінкою Вашингтона, ці пуски мали дві мети: перевірити ефективність нової зброї в бойових умовах і продемонструвати Заходу можливості російських військових.

Міністерство оборони Росії 19 березня заявило про використання днем раніше, 18 березня, ракет «Кинджал» («Кинжал») під час удару по військовому складу в Івано-Франківській області. Це було перше бойове використання гіперзвукової зброї. Її розробками, за даними Пентагону, займаються Росія та Китай. Українські військові підтвердили ураження арсеналів у Делятині на Прикарпатті, але заявили, що ще не встановили тип зброї, який був використаний.

За словами джерел, які цитує CNN, Росія застосувала гіперзвукову зброю проти України минулого тижня. Те, що удар був завдано саме 18 березня, не підтверджено. Відео, яке поширюється в соцмережах як доказ цього удару, насправді, як зʼясували розслідувачі, було знято на початку березня та не демонструє використання гіперзвукової зброї.