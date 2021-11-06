Россия вооружается гиперзвуковым «Цирконом». Что делать Украине?

Гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон», способную нести ядерный заряд, со следующего года передадут российскому флоту. Об этом на днях заявил президент России Владимир Путин. Кремль утверждает, что эта ракета неуязвима и способна уничтожать авианосные группы. Что такое «Циркон», и стоит ли Украине его бояться? Об этом Радио Донбасс.Реалии спросило у военных экспертов.

Если верить работникам российского ТВ, то первый раз гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон» запустили год назад, 6 ноября 2020 года в 7.15 в Белом море с борта фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

Работник Первого канала Юрий Липатов сообщает зрителям: «Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешным запуском гиперзвуковой ракеты «Циркон» обнуляет, делает бессмысленной всю прежнюю стратегическую военную доктрину США, ради воплощения которой потрачены десятки, если не сотни миллиардов долларов».

Достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 махов

Валерий Герасимов, начальник генштаба вооруженных сил РФ, доложил тогда президенту России Путину о том, что ракета успешно поразила морскую цель в Баренцевом море.

«Дальность полета ракеты составила 450 км, максимальная высота 28 км, время полета четыре с половиной минуты, достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 махов (это более 9800 км/ч – ред.)», – уточнил Герасимов.

Со следующего года ракеты начнут поступать на оснащение военно-морского флота России

В ноябре на совещании в Сочи Владимир Путин создание нового оружия назовет «прорывом в области военных технологий».

«В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели и с подводного положения, и с надводных кораблей. Уже со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение военно-морского флота России», – сообщил военным президент России.

Who is «Циркон»

Что это за ракета такая? Работники российских СМИ окрестили ее «убийцей авианосцев» и заявили, что часть характеристик засекретили, потому что, мол, противостоять «Циркону» не способна ни одна система перехвата.

Что говорят публично:

Дальность стрельбы 400-1000 км. Россияне заявляют, что это делает корабль или подлодку с ракетой недосягаемой для палубной авиации США: ее дальность 800 км;

Выходит на курс на высоте от 27 км до 40 км;

Вес боевой части 300-400 кг;

Скорость полета 2,6 км/с;

«Сейчас приближается, видимо, серийное производство «Циркона». Если оно начнется в ближайшее время, – «Циркон» станет первым в мире серийным гиперзвуковым летательным аппаратом с прямоточным воздушно-реактивным двигателем . То есть, не разгоняемым при помощи баллистической ракеты, а летящим на собственной двигательной установке. И это крупное достижение и начало большого пути. Поскольку за гиперзвуковыми летательными аппаратами большое будущее», – рассказал «Дождю» военный эксперт Василий Кашин ;

. То есть, не разгоняемым при помощи баллистической ракеты, а летящим на собственной двигательной установке. И это крупное достижение и начало большого пути. Поскольку за гиперзвуковыми летательными аппаратами большое будущее», – рассказал «Дождю» военный эксперт ; Постоянно маневрирует;

Базируется на кораблях и подводных лодках;

Может нести ядерную боеголовку;

«Ни одна из систем ПВО, которые имеются на сегодняшний день, не располагает возможностями по уничтожению гиперзвукового оружия», – утверждает Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа.

А вообще работники российских телеканалов в один голос говорят о том, что «Циркон» – это составляющая новой гиперзвуковой ядерной триады. В эту троицу входят также комплекс наземного базирования «Авангард» и ракеты «Кинжал», которые запускают с самолетов.

Действительно ли Россия совершила прорыв? Или показанное по ТВ – просто информационно-психологическая спецоперация?

«Есть сомнения» – Тарас Жовтенко

Все, что в России относится к военно-промышленному комплексу или вооруженным силам, – Кремль использует в политико-пропагандистских целях, поэтому из удачного (или неудачного) проекта делают пропагандистскую картинку для своего и западного потребителя, рассказал Радио Донбасс.Реалии Тарас Жовтенко, эксперт по вопросам международной безопасности.

Разработка новых гиперзвуковых систем вооружения – это мировой тренд. Ведь над гиперзвуковыми боеприпасами работают в США, а китайцы уже отчитались о том, что их ракета облетела планету, прежде чем поразить цель. Поэтому, считает Тарас Жовтенко, разговорами и сюжетами о «Цирконе» Москва показывает, что не отстает от мировых тенденций, хотя бы – информационно.

Это информационно-психологическая операция, которая направлена, в первую очередь, на внешнюю аудиторию

«Есть определенные сомнения по поводу того, что проект «Циркон» – настолько жизнеспособный, как о нем говорят россияне. Потому что более развитые страны, которые имеют возможность вкладывать больше ресурсов (США и Китай) и имеют доступ к более передовым технологиям, чем современная Российская Федерация, тем более, в условиях санкций, – даже эти страны достаточно осторожны в своих заявлениях о прогрессе в разработке и тем более в возможности постановки на вооружение этих гиперзвуковых систем. Чересчур громкие заявления россиян наводят на мысль о том, что это узкоспециализированная информационно-психологическая операция, которая направлена, в первую очередь, на внешнюю аудиторию», – анализирует ситуацию с разработкой новых вооружений эксперт.

А можно ли верить заявлениям Владимира Путина о постановке «Циркона» на вооружение ВМФ уже в следующем году? Тарас Жовтенко настроен скептически. По его словам, даже если произошли успешные испытания определенных образцов, – это еще не означает, что они появятся в ближайшее время в войсках.

Есть определенные сомнения, что россияне смогут наладить серийное производство

«Очень часто у россиян получается так, что тестовые образцы могут показывать неплохие результаты, но вопрос постановки новой системы на вооружение: это вопрос, во-первых, массового производства. И тут, как раз, есть определенные сомнения, что россияне смогут наладить серийное производство, – делится Жовтенко. – Очень яркий пример в этом контексте – проект, который в прямом смысле не взлетел, многофункциональный самолет 5-го поколения СУ-57. С ним россияне очень долго носились. От тестовых испытаний они даже перешли на постановку его на вооружение. И даже несколько экземпляров передали военным частям. Но эти экземпляры начали очень быстро просто падать с неба в прямом смысле слова».

Киев, считает эксперт, к новостям о «Цирконе» и других российских гиперзвуковых боеприпасах должна относиться со здоровой долей скептицизма. Тем более, что для использования такого оружия, да еще и с ядерными боеголовками, нужен более масштабный конфликт, чем тот, которые есть на востоке Украины. Но, если у россиян все выйдет, – Кремль в противостоянии с США будет чувствовать себя намного увереннее. И эта уверенность, прогнозирует Жовтенко, позволит Путину совершать в Крыму и на восточной границе Украины то, что он до этого боялся делать. Но что делать Украине? По мнению эксперта, Киев может использовать уже работающую модель взаимодействия между США и странами НАТО.

Получить надежного союзника. Для нас это – Соединенные Штаты

«Наиболее оптимально и наиболее экономически выгодно получить очень надежного хорошего союзника. Очевидно, что для нас это – Соединенные Штаты. Они будут владеть этим оружием, и в случае чего они смогут свой потенциал использовать для сдерживания потенциального агрессора, который будет угрожать нам», –предлагает эксперт стратегию защиты.

«Про эффективность «Циркона» никто не скажет» – Ижак

Ракета «Циркон» существует. Другое дело – насколько она отвечает заявленным параметрам, рассуждает Алексей Ижак, завсектором Национального института стратегических исследований. Весь прошлый год она проходила летные испытания, летом этого года сказали уже о государственных испытаниях.

Никто сейчас не скажет, насколько эффективен будет «Циркон»

«Циркон» делается как противокорабельное оружие. Оно должно заменить достаточно сложную систему «Гранит» (противокорабельная крылатая ракета – ред.), которая существует еще с глубоких советских времен. Она, по заявленным параметрам была эффективной, – но ни одного боевого применения у нее не было. Поэтому сказать, насколько реально эффективен был «Гранит», сложно. Так же, как никто сейчас не скажет, насколько эффективен будет «Циркон», – сообщил эксперт.

А еще, подчеркивает Алексей Ижак, вокруг гиперзвукового оружия есть много мифов и непонимания. Например, россияне говорят, что у них первая гиперзвуковая ракета. Но, напоминает эксперт, первая баллистическая ракета Фау-2, которой немцы поражали цели в Великобритании, – была гиперзвуковой. По словам Ижака, все баллистические ракеты, рассчитанные на дальние расстояния, – гиперзвуковые. Даже некоторые подкалиберные танковые снаряды летят быстрее гиперзвукового порога в 5 махов. Никакой новизны тут нет, если говорить о гиперзвуковой скорости как таковой.

Ижак отмечает: «Циркон» нов тем, что это крылатая гиперзвуковая ракета, которые раньше делались максимум сверхзвуковыми. Не то, чтобы США, например, не могли сделать гиперзвуковую крылатую ракету, – просто она не несла бы новых военных возможностей в сравнении с баллистической, если не решить некоторых дополнительных вопросов, связанных с гиперзвуковым движением в атмосфере. И вряд ли Россия, по мнению эксперта, их решила.

Проблема-то в том, чтобы сделать так, чтобы некое гиперзвуковое устройство могло маневрировать

«Проблема-то в том, чтобы сделать так, чтобы некое гиперзвуковое устройство могло маневрировать с двумя целями: уходить от систем ПРО и поражать движущиеся цели. Вот если бы это было достигнуто, то, действительно, это меняет качество войны. Но проблема в том, что никто не доказал, что на таких скоростях, как заявлено, например, у «Циркона» 8 махов, – что на этой скорости ракета может маневрировать, наводиться и поражать движущуюся цель, такую, как авианосец», – анализирует нюансы применение гиперзвукового оружия Алексей Ижак.

Да и в роликах от минобороны России, подчеркивает он, ничего, по сути, не видно: можно усомниться, а тот ли это «Циркон», который они показывают на презентациях.

По мнению эксперта, Украине надо обращать внимание на российские ракеты: те же «Калибры», «Искандеры», гиперзвуковые «Кинжалы». Ведь у страны слабая система ПВО и ПРО. С другой стороны, напоминает Алексей Ижак, украинцы уже давно живут с ракетной угрозой. И если подумать, почему Россия прямо сейчас не наносит ракетный удар по Украине, – значит, убежден эксперт, есть асимметричные факторы, которые препятствуют такому удару. Например, санкции и урон международным позициям России. Да и особых достижений от ракетных ударов не будет, говорит Алексей Ижак, – власть не изменится, и независимость Украина не потеряет, а именно это является сверхзадачей России, в том числе в контексте военного давления.

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