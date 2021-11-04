Донбасс. Главное за день: Верещук министр реитеграции, Резников обороны, а Северодонецк предлагают переименовать

Коротко о главных событиях 4 ноября, которые важны для украинского востока

Ирина Верещук – министр реинтеграции, Резников обороны

За решение проголосовало 260 народных депутатов Украины. Ирина Верещук сообщила, что уже на следующей неделе присоединится к переговорам в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Также она сосредоточится на гуманитарных вопросах, таких как работа КПВВ, карт для выплат переселенцам и миллиардные задолженности по пенсиям жителей неподконтрольной части Донбасса. Ирина Верещук заменила на этом посту Алексея Резникова, который стал министром обороны Украины.

Ситуация на фронте

Шесть раз российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 3 ноября. Об этом сообщает штаб ООС. Обстрелы фиксировали в районах: Лобачево, Пивденного, Новоалександровки, Золотого-3, Новозвановки. Один украинский военный был ранен. Сегодня – 3 нарушения в районе Марьинки и Попасной. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций в районах: Горловки, Коминтерново и Золотого-5.

Рафаеля Лусварги приговорили к 8 годам тюрьмы

Бразильца, воевавшего против украинских военных на Донбассе, на родине обвинили в хранении наркотиков и боеприпасов. Об этом сообщает «Новинарня» со ссылкой на решение Верховного федерального суда Бразилии. Напомним, Рафаэль Лусварги в 2014 – 2015 годах участвовал в боевых действиях против ВСУ в составе незаконных вооруженных формирований. Он участвовал в боях под Дебальцево и в районе Донецкого аэропорта. В 2019 году бразилец попал в список на обмен пленными и был передан в Донецк 29 декабря.

В Славянске ужесточили карантин

Такие решение приняла местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Теперь обучение в учреждениях внешкольного образования должно проходить в дистанционном формате, также запрещено проведение массовых спортивных мероприятий. Напомню, Донетчина с 18 октября перешла в «красную» зону адаптивного карантина в связи с ростом количества заболеваемости коронавирусом.

COVID-19 в регионе

27 377 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 1390 человек заболели ковидом, 68 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 759 человек заболели, 14 – умерли. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки – 154 человек заболели, 23 – умерло от осложнений ковид. В ОРДО – 875 заболевших и 97 умерших.

Сотрудники Мангушской районной больницы четвертый месяц не получают зарплату

Об этом сообщил глава Мариупольского районного совета Степан Махсма. По его информации, долг по зарплате составляет более 5 млн. гривен. Также в инфекционном отделении больницы не хватает средств индивидуальной защиты. Ранее главный врач Илона Кислицкая в коментарии «mrpl.city» рассказала, что с 1 апреля больницы второго уровня, одной из которых является Мангушская, стали дотационными от громад, на территории которых они находятся. Глава Мангушской территориальной громады Владимир Караберов отметил, что больницам оказывается посильная помощь.

Языковой омбудсмен предлагают переименовать Северодонецк и другие населенные пункты

По словам уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя правописание названий этих городов не соответствует нормам украинского языка. Он отметил, что такое решение принято после многочисленных обращений граждан. Креминь привел несколько примеров названий городов, которые необходимо переименовать. Среди них: Арбузинка, Сєвєродонецьк, Южноукраїнськ, Южне, Спокойствіє, Первомайськ и другие.

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