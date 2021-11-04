Міністерство оборони України має нового очільника. Замість Андрія Тарана, який обіймав посаду з березня 2020 року, міністром оборони призначили правника, і тепер уже колишнього віцепрем’єр-міністра-​міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова. Для військового керівництва країни, як кажуть Радіо Свобода співрозмовники у Генеральному штабі ЗСУ, призначення не стало новиною – кандидатуру Резнікова обговорювали давно. Чули про Резнікова і на передовій.

«Небагато українців є у залі слави Національного університету оборони США – один такий, пан Таран. Його наступник має потенціал стати другим, але це не пріоритет. Найважливіше – бути в залі слави українських бійців», – сказав, представляючи Резнікова у Верховній Раді, президент Володимир Зеленський.

Радіо Донбас.Реалі запитало у діючих військовослужбовців, як вони оцінюють нове призначення, і чи сподіваються, що Олексій Резніков буде тим, хто нарешті розмежує повноваження Міністерства оборони та Генштабу.

Олександр, піхотинець:

«Загалом маю досить непогані очікування. Адже, наскільки я стежив за тепер уже головою Міноборони, він – досить цікавий і, головне, принциповий персонаж. Втім, не буду особливо тішитися, тому що практика показує, що в уряді Зеленського будь-який міністр, зрештою, може стати не очільником міністерства, а просто рупором Офісу президента. Побачимо, як буде з Резніковим».

Андрій, офіцер ЗСУ:

«Схоже, ми нарешті отримали міністра оборони, який розуміє, що ведення бойових дій – справа ЗСУ, а війна – справа всієї держави. Маємо надію, що Резніков, як справді освічена людина, закінчить розмежування повноважень між МО і ГШ. Міністерство буде займатися забезпеченням війська, відстоювати та захищати інтереси ЗСУ перед політиками і, зі свого боку, підвищувати престиж армії. Також сподіваємося, що Міністерство оборони перестане «рулити» військами у ручному режимі й в обхід військового керівництва».

Олексій, службовець Нацгвардії:

«Важко уявити гіршого міністра оборони, ніж попередній. Обрання на цю посаду цивільної людини нарешті має стати нормою. А от боягуз-військовий, який боявся війни з 2014-го, – точно не найкращий варіант».

Кирило, морський піхотинець:

«Для мене досить суттєво, що Резніков не військовий і, відповідно, позбавлений військових «затягів» та військової форми мислення, при тому є професійним юристом і людиною, що може опрацьовувати великі потоки інформації. Також саме його заяви у ТКГ звучали найбільш жорстко без імпотентної позиції. Нещодавно мав можливість із ним поспілкуватись і роблю висновки, що він хоче і буде слухати безпосередньо військових, при цьому розуміючи, що у справи бойових дій міністерство лізти не має. Є реальні сподівання, що за його каденції до ладу приведуть військові закупівлі. А після виступу у ВР є ще й надія на те, що грошове забезпечення військових нарешті проіндексують, чого не робили з 2018 року, і налагодять цю систему, як це було за попередньої влади».

У цьому випуску ми розбиралися з експертами, чого очікувати від Олексія Резнікова на новій посаді:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите.