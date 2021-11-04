Верховна Рада призначила Резнікова міністром оборони

Верховна Рада підтримала кандидатуру Олексія Резнікова на посаду міністра оборони.

За це призначення проголосували 273 народних депутати, жоден – проти, 74 утрималися.

3 листопада парламент підтримав відставку Олексія Резнікова з посади віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Тоді ж представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук анонсував, що Верховна Рада розгляне його призначення поміж інших у четвер.

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Фракція владної партії «Слуга народу» 1 листопада на пропозицію президента Володимира Зеленського підтримала кандидатуру депутатки Верховної Ради Ірини Верещук на посаду віцепрем’єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, яку на той момент обіймав Резніков.

Самого ж Резнікова, який того ж дня написав заяву про відставку, Зеленський запропонував на посаду міністра оборони – замість Андрія Тарана. Владна фракція підтримала цю пропозицію.