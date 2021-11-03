«Верещук – берегиня», а «з Тараном давно все ясно»: нові «перестановки Зеленського» в уряді Шмигаля

В уряді Дениса Шмигаля – велика кадрова ротація: ​свої заяви про відставки написали одразу п’ятеро міністрів. За їхнє звільнення народні депутати будуть голосувати 3 листопада. А вже 4 листопада Верховна Рада планує голосувати за призначення нових очільників міністерств. Напередодні вони проходили так звану співбесіду з депутатами «Слуги народу».

Після цих кадрових перестановок з 22 міністрів, які у березні 2020-го року почали працювати в Кабміні Дениса Шмигаля, залишиться менше десяти. Політологи, кажуть, що це нова тенденція в українській політиці, коли, замість відставки всього уряду, відбувається його «реконструкція частинами».

«Узнаю, кого звільняють, потім вам скажу, які в мене претензії», – казав депутат Михайло Радуцький, коли 1 листопада він йшов на засідання фракції у КВЦ «Парковий», де обговорювали кандидатури потенційних міністрів. «Рішення вже ухвалене, а нас зібрали щоб поставити перед фактом», – іронічно зазначив ще один депутат-слуга, але просив не називати його прізвища.

Про те, що кадрові ротації в Кабміні є неминучими, у владі говорять протягом останніх пів року. Крапку в цьому питанні мали поставити на так званій «великій фракції» у Трускавці, куди з'їхалися депутати «Слуги народу», урядовці та топ-чиновники Офісу президента, включно з самим президентом.

Проте, замість обговорень кадрових питань в Кабміні, під час «трускавецького вікенду» депутати розпочали збір підписів за відставку тодішнього спікера Дмитра Разумкова. Згодом місце Разумкова зайняв Руслан Стефанчук, а місце першого віцеспікера – Олександр Корнієнко.

Після перестановок у Верховній Раді «руки Банкової» дійшли до Кабміну Дениса Шмигаля. Щоправда, сам Шмигаль нині свою посаду зберігає.

«Кабмін – допоміжний орган Офісу президента»

«Офіційно, Шмигаль – прем'єр-міністр, а по факту він – куратор уряду від Офісу президента», – не без іронії в голосі говорив один з керівників фракції «Слуга народу» в перервах між засіданнями провладної фракції у КВЦ «Парковий», де 1 листопада депутати заслуховували кандидатів на міністерські посади.

За словами співрозмовника, Денис Шмигаль «ідеально вписався в існуючу систему управління». Саме тому партія влади не бачить сенсу відправляти у відставку увесь уряд на чолі з прем'єром. Набагато легше змінювати міністрів «точково», говорить співрозмовник. За його словами, це «швидше і дешевше».

Такий підхід свідчить про посилення ручного управління з боку Офісу президента, говорить політолог Євген Магда.

«У розпал бюджетного процесу команда Зеленського використовує уряд як допоміжний орган Офісу президента», – каже експерт.

За словами політолога Володимира Фесенка, наразі відбувається «реконструкція уряду по частинах».

«Прибирають тих, хто не зовсім свій, але головний принцип – не виправдав надій і очікувань», – говорить Фесенко і додає, що це нова тенденція в українській політиці.

Міністерство довкілля та природних ресурсів

Одним із перших заяву про відставку написав міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський. Ще у Трускавці один з керівників «Слуги народу» у неформальній розмові з журналістами нарікав на Абрамовського, мовляв, той так і «не зміг побороти корупцію у своєму відомстві».

«Роман – хороший мужик, але результат його роботи – нуль», – коментував відставку Абрамовського ще один керівник правлячої партії під час засідання фракції 1 листопада у КВЦ «Парковий», де «слуги народу» заслуховували наступних кандидатів на посади міністрів.

Замість Абрамовського міністерством керуватиме Руслан Стрілець. Він є заступником Абрамовського з питань цифрових трансформацій Міндовкілля. За президента Порошенка Стрілець працював директором департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА, коли нею керував Валентин Резніченко.

Міністерство стратегічних галузей промисловості

Заяву про відставку написав і Олег Уруський, віцепрем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості. За час свого перебування на посаді Уруський гучно прославився лише раз, коли засвітився на спільному фото з лідером Чечні Рамзаном Кадировим на міжнародній військово-технічній виставці в Абу-Дабі. Світлину опублікував Денис Шмигаль і публічно, через фейсбук, звернувся до Уруського за поясненнями. Ця ситуація спровокувала низку мемів і жартів, оскільки було незрозуміло, чому Шмигаль не звернувся до свого підлеглого напряму, а зробив це через соцмережі.

На Банковій від Уруського чекали на реалізацію історії успіху в літако- чи ракетобудуванні. Зеленський не приховував своїх «космічних амбіцій». Утім, ймовірно, Уруський не зумів реалізувати задуми президента.

Підписи за відставку Уруського народні депутати почали збирати ще на початку цього року. Причина, з якої Уруського (і не лише його) не звільнили раніше – відсутність достойної, з точки зору президента, заміни, кажуть у «Слузі народу».

Заміну, зрештою, знайшли в особі Павла Рябікіна. Він є головою Державної митної служби.

У серпні цього року Рябікін переміг у конкурсі на посаду голови Державної митної служби. Ще раніше він працював гендиректором аеропорту «Бориспіль». Крім того, Рябікін тричі був народним депутатом. Востаннє – у 2012-2014 роках – від партії «УДАР».

Міністерство оборони

Ще один «міністр на вихід» – Андрій Таран – очільник Міністерства оборони. Розмови про його відставку «ходили» ще з кінця минулого року. На роботу Тарана неодноразово скаржилися депутати-члени Комітету з питань національної безпеки Верховної Ради.

Крім того, Таран мав серйозний і тривалий конфлікт з ексочільноком ЗСУ Русланом Хомчаком. Цей конфлікт хоч і завершився відставкою Хомчака, але політичних балів Тарану не додав. Відставка міністра лишалася питанням часу.

«З Тараном все давно було ясно. Про його конфлікти з керівництвом ЗСУ вже анекдоти ходять, і від цих конфліктів ми всі втомилися», – говорить Радіо Свобода один з керівників «Слуги народу», наближений до ОП.

Є два пояснення, чому, попри численні конфлікти з ЗСУ та скарги депутатів, Тарана тримали на посаді: перше – міністр нібито був креатурою голови Офісу президента Андрія Єрмака, друге – Тарану, так само, як і Уруському, не могли знайти заміну, яка нібито б задовольнила президента Зеленського.

Зрештою, заміна Тарану знайшлася неподалік. На посаду міністра оборони претендуватиме Олексій Резніков, чинний міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Його, як і Тарана, в політичних колах називають «креатурою Єрмака».

Міністерство із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Замість Резнікова Міністерство із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій планує очолити Ірина Верещук, чинна депутатка «Слуги народу» та екскандидатка на посаду мера Києва. На виборах очільника столиці Верещук отримала лише 5,44% голосів виборців.

Колеги Ірини Верещук по фракції говорять, що вона вже давно намагається потрапити в уряд і що в парламенті їй нібито затісно. Раніше Верещук неодноразово говорила про те, що готова обійняти посаду міністра оборони. Але, за словами одного з керівників партії президента, «портфель» міністра оборони навряд чи віддали б Верещук.

«А от Міністерство окупованих територій їй підходить. Там насправді багато чого хорошо робиться, але про це мало говорять. Ірина може стати хорошим комунікатором. Ну, і в неї такий образ берегині, вона буде вислуховувати тих людей, говорити з ними», – коментує кандидатуру Верещук один із керівників «Слуги народу».

Міністерство економіки

Заяву про відставку також написав і Олексій Любченко, перший віцепрем'єр-міністр економіки. Фактично він є новачком в уряді Шмигаля, бо обійняв свою посаду відносно недавно, у травні цього року. Головною причиною відставки Любченка у «Слузі народу» називають його відносини з прем'єр-міністром. Мовляв, Любченко сподівався зайняти місце прем'єр-міністра, а Шмигаль це вчасно «розкусив».

«Шмигаль виявився вдалим апаратником, він переграє своїх потенційних конкурентів – і, врешті-решт, конкуренти ідуть у відставку, а Шмигаль залишається», – коментує звільнення Любченка політолог Володимир Фесенко.

Замість Олексія Любченка на посаду міністра економіки буде претендувати Юлія Свириденко. Вона є заступницею голови Офісу президента Андрія Єрмака з економічних питань.

За президента Петра Порошенка Свириденко була першою заступницею голови Чернігівської ОДА. Коли президентом став Володимир Зеленський, Свириденко стала заступницею міністра економіки. Наприкінці минулого року Свириденко перейшла працювати на Банкову, де стала заступницею Андрія Єрмака, замість Юлії Ковалів.

Станом на 1 листопада депутати «Слуги народу» не мали заперечень щодо запропонованих кандидатур на міністерські посади. Щоправда, у фракції президента не виключають, що когось із кандидатів призначать у статусі в. о., а далі, мовляв, буде видно, як вирішать на Банковій.