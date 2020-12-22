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22 грудня 2020, Київ 13:27
Новини | Політика

Зеленський замінив заступницю Єрмака, яка відповідала за економіку

Офіс президента України цими днями

Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив із посади заступника керівника президентського офісу Юлію Ковалів і призначив на її місце Юлію Свириденко.

Юлія Ковалів в офісі президента відповідала за економіку. 21 грудня вона повідомила про свою відставку, не оголосивши причин.

В офісі президента повідомили тоді, що це відбулося за власним бажанням. Там також заявили, що вона «залишається в команді» голови держави, не уточнивши, в якій саме ролі, і йтиме «до нових професійних звершень».

Зеленський, за цим повідомленням, високо оцінив роль Ковалів у своїй команді.

Юлія Свириденко раніше була першою заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 21 грудня Кабінет міністрів звільнив її з тієї посади «за власним бажанням».

Свириденко також була представницею України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу. Наразі не повідомляли, чи збереже вона цю посаду.

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