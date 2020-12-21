Уряд призначив нового очільника Держгеокадастру замість Лещенка – Мокан

Кабінет міністрів на ранковому засіданні 21 грудня призначив нового виконувача обов’язків Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, повідомив народний депутат від «Слуги народу» Василь Мокан.

Віднині, за його повідомлення, обов’язки очільника агентства виконуватиме Олексій Пінчук, який досі був начальником Управління з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва Держгеокадастру.

Сьогодні ж Кабінет міністрів звільнив з посади голови Держгеокадастру Романа Лещенка через його призначення міністром аграрної політики.

Читайте також: «Сум і тривога». Гриневич про призначення Шкарлета на посаду міністра освіти

Також уряд звільнив Юлію Свириденко з посади першої заступниці міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за власним бажанням. Сергія Шкарлета звільнили з посади заступника міністра освіти і науки через його призначення міністром.

17 грудня Верховна Рада підтримала призначення голови Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики і продовольства.

Досі Роман Лещенко очолював Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру. Він обійняв цю посаду в червні 2020 року.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував відновлення Міністерства аграрної політики напередодні. Міністерство аграрної політики ліквідували у вересні 2019 року.