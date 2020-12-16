Уряд: час прибуття «швидкої» залежатиме від стану пацієнта

На засіданні Кабінету міністрів України 16 грудня було ухвалене рішення, яким пропонується «запровадити додаткові критерії виклику швидкої за пріоритетністю надання медичної допомоги».

«Залежно від стану пацієнта звернення до швидкої розділятимуться на критичні, екстрені, неекстрені та непрофільні. Це дасть змогу знизити рівень смертності, адже встановлюється пріоритет для пацієнтів з критичним станом», – заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, норматив прибуття медичних бригад у такому випадку має становити 10 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера.