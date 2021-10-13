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Верещук каже, що готова очолити Міноборони України

За словами Верещук, вона готова очолити відповідну посаду, адже має вищу військову освіту

Народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Верещук заявила, що готова очолити Міністерство оборони України замість Андрія Тарана.

У фракції вже обговорювали її кандидатуру на цю посаду, повідомила Верещук в ефірі «24 каналу» ввечері 12 жовтня.

За словами Верещук, вона готова очолити відповідну посаду, адже має вищу військову освіту.

«Я добре знаю, куди йду і розумію, який для мене це становитиме ризик – репутаційний, політичний і психологічний. Хтось мусить це робити», – сказала депутатка.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 6 жовтня в кулуарах парламенту заявив, що Верховна Рада може розглянути питання про кадрові зміни в Кабінеті міністрів України наступного пленарного тижня з 19 по 22 жовтня.

Минулого місяця Арахамія заявляв, що в уряді плануються три-чотири кадрові зміни, в яких саме міністерствах – не уточнив. За даними ЗМІ, йдеться, зокрема, про можливу відставку міністра оборони Андрія Тарана.

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