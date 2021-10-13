Верещук каже, що готова очолити Міноборони України

Народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Верещук заявила, що готова очолити Міністерство оборони України замість Андрія Тарана.

У фракції вже обговорювали її кандидатуру на цю посаду, повідомила Верещук в ефірі «24 каналу» ввечері 12 жовтня.

За словами Верещук, вона готова очолити відповідну посаду, адже має вищу військову освіту.

«Я добре знаю, куди йду і розумію, який для мене це становитиме ризик – репутаційний, політичний і психологічний. Хтось мусить це робити», – сказала депутатка.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 6 жовтня в кулуарах парламенту заявив, що Верховна Рада може розглянути питання про кадрові зміни в Кабінеті міністрів України наступного пленарного тижня з 19 по 22 жовтня.

Минулого місяця Арахамія заявляв, що в уряді плануються три-чотири кадрові зміни, в яких саме міністерствах – не уточнив. За даними ЗМІ, йдеться, зокрема, про можливу відставку міністра оборони Андрія Тарана.