Підкилимні ігри, закони, відставки: в Україні стартував новий політичний сезон. Що від нього чекати?

В Україні розпочався новий політичний сезон: 7 вересня стартувала шоста сесія Верховної Ради IX скликання, яка триватиме до 21 січня 2022 року. Спікер парламенту Дмитро Разумков визнав: буде гаряче.

У перші тижні осені, найімовірніше, парламент відправить у відставку одразу кількох міністрів з уряду Дениса Шмигаля та розпочне розгляд низки важливих законопроєктів, серед яких і скандальний, так званий закон про олігархів – документ, що посіяв ще більше смутку в і без того непростих стосунках між головою парламенту Разумковим та главою держави Зеленським, кажуть фахівці. Найімовірніше, вважають, напруга між спікером та президентом зростатиме і надалі, проте наразі виглядає так, що усунути Разумкова з посади у найближчі пів року на Банковій не ризикнуть: формально немає підстав, як і голосів народних депутатів. Що чекати від політичної осені – в огляді Радіо Свобода.

Разумков VS Зеленський: обмін люб’язностями

Буде гаряче, натякнув голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час урочистого відкриття шостої сесії. «Ми з вами – на екваторі. Це фактично половина нашої каденції. На екваторі завжди гаряче. Але я дуже сподіваюся, що нікому з нас голову не напече, здоровий глузд і бажання розвивати державу переможе», – сказав спікер у своєму зверненні до депутатів.

Гаряче буде у першу чергу самому Разумкову, кажуть експерти. Під ним вже давно хитається крісло голови парламенту і у вузьких політичних колах не приховують: Банкова стомилася від спікера. В першу чергу через його самостійність. Мовляв, Разумков має власні політичні амбіції та намагається не залежати від Офісу президента, де таку поведінку не схвалюють. Ще на початку року ЗМІ писали, що Зеленський не проти замінити Разумкова на більш «надійного» для себе Руслана Стефанчука, який нині обіймає посаду віцеспікера. Проте для такої крупної кадрової ротації потрібні не лише вагомі формальні причини, а й голоси народних депутатів. Поки що ані першого, ані другого у Зеленського немає.

За час своєї роботи Разумков зумів вибудувати рівновіддалені стосунки з усіма фракціями настільки добре, що навіть опозиційно налаштовані депутати до Зеленського стверджують: Разумков, хоч він формально також з команди Зеленського, перебуває на своєму місці.

«Я б не сказав, що під ним хитається крісло, я б сказав, що є достатньо багато охочих розхитати це крісло. Я вважаю, що це було би «глупство», тому що Дмитро Олександрович Разумков, як би хто до нього не ставився, – це найліпший глава Верховної Ради. Це людина яка вміє, по-перше, шляхом компромісу розв'язувати питання, які створюються між групами, по-друге, він рівновіддалений, це правда, від усіх фракцій і має свою точку зору, яка не завжди збігається з точкою зору «Слуги народу» або Офісу президента», – говорить депутат від «Голосу» Сергій Рахманін.

З початком нового політичного сезону про відставку Разумкова заговорили з новою силою. Зокрема, тому, що й сам спікер, чи не вперше за час своєї роботи у парламенті, почав «показувати зуби» у бік Банкової. Так, 24 серпня під час урочистого засідання Верховної Ради він виступив з промовою, між рядків якої багато хто почув кілька різких сигналів на адресу команди президента. Репліку про те, що в Україні не приживуться «політичні порядки самодурства авторитарного типу», взагалі багато хто розцінив як персональне звернення Разумкова до Зеленського. Показовою була й міміка обличчя останнього під час виголошення спікером цієї промови.

Нещодавно Разумков публічно «пройшовся» і по оточенню Зеленського. Спочатку він різко прокоментував ідею щодо зміни назви України, яку запропонував радник глави ОП Андрія Єрмака Олексій Арестович. «Іноді краще жувати, ніж говорити», – сказав Разумков і додав що зміна назви – це точно не те, чого потребує Україна.

Вдруге Арестовичу «дісталося» від спікера після того, як радник глави ОП заявив, що Україні не варто побоюватися біженців з Афганістану, бо «вони освічені набагато більше, ніж середній українець». У відповідь Разумков порадив раднику Єрмака «поїхати в «Талібан», якщо вони там більш освічені». Фактично такими коментарями спікер, у притаманній йому обережній манері, зазначають експерти, сказав, що він думає про людей, які оточують найвище керівництво держави. На Банковій таку зухвалість не пробачають, зазначають фахівці, і навряд чи там відмовляться від ідеї усунути голову Верховної Ради з посади.

Це, мабуть що, головна політична інтрига осені: чи наважиться Банкова усунути з посади глави парламенту Дмитра Разумкова та хто в цьому питанні може стати союзником Офісу президента. Якщо голосів для звільнення спікера у фракції «Слуга народу» не назбирається, то їх доведеться шукати в інших фракціях та депутатських групах, ймовірно, в обмін на щось.

Бюджет, тарифи, олігархи: головні закони осені

Серед пріоритетів цієї сесії, за словами Дмитра Разумкова, – це ухвалення держбюджету на наступний рік, а також питання тарифів на газ і тепло, хоча останнім має перейматися уряд, підмітив спікер. До цього часу Кабміну вдавалося «гасити» підвищення тарифів за рахунок державних компенсацій. Проте, найімовірніше, нових підвищень не уникнути, кажуть профільні експерти, і це може стати черговим викликом не лише для парламенту чи уряду, але й для президента.

Глава держави неодноразово порушував тему тарифів на публічних зустрічах з урядовцями. Тарифи для Зеленського – це питання особистого політичного рейтингу, наголошують експерти: чого лише вартує заява Офісу президента, оприлюднена на початку року, де йшлося про те, що «за ініціативи президента тарифи на газ для населення буде знижено».

Ще одне питання, що лежить у площині політичного рейтингу Зеленського – боротьба з олігархами, зазначають фахівці. Цієї осені депутати мають усе-таки визначитися з тим, хто є олігархом. Так званий закон про олігархів депутати ухвалили у першому читанні ще до літніх канікул. До другого голосування народні обранці подали понад 1200 поправок. За словами депутата від «Слуги народу» Данила Гетманцева, ухвалення пакету антиолігархічних законів має стати однією з ключових подій цієї осені.

Закон про олігархів, до речі, також додав смутку у без того непрості стосунки Дмитра Разумкова з Офісом президента, наголошують експерти. У першому читанні Разумков підтримав документ, проте зазначив, що має до нього низку запитать і поправок, і якщо ці поправки не будуть враховані, то у другому читанні законопроєкт президента про олігархів спікер не підтримає. На думку Разумкова, в документі закладений конфлікт інтересів, оскільки, гіпотетично, олігархи можуть бути в складі РНБО, яке й визначатиме людину олігархом, тому варто створити спеціальний орган, який опікуватиметься таким реєстром.

На Банковій заяву спікера не оцінили. Секретар РНБО Олексій Данілов попросив Разумкова сказати, хто саме у складі РНБО є олігархом. Спікер уточнив, що олігархи або їхні представники у складі РНБО можуть з'явитися у майбутньому.

Такі очні та заочні перепалки свідчать про те, що закон про олігархів справді може стати ключовою подією осені, при тому незалежно, ухвалять його чи ні. Аж надто багато людей та інтересів переплелося у цьому документі, включно з рейтингом президента, зазначають експерти.

Крім того, серед важливих законодавчих ініціатив осені можна назвати законопроєкти, що мають на меті реформу СБУ, законопроєкт, що запроваджує особливий податковий режим для ІТ-галузі, а також три законопроєкти – про страхування, кредитні спілки та фінансові компанії, які мають на меті реформувати банківський фінансовий ринок, говорить Данило Гетманцев.

З речами на вихід: кадрові ротації в уряді

Вже в найближчі тижні в уряді Дениса Шмигаля можуть відбутися кадрові зміни. Раніше це підтвердив і голова парламенту і президент. І хоча офіційно жодних прізвищ ще не названо, низка медіа, посилаючись на свої джерела у владних кабінетах, повідомляють, що на Банковій шукають заміну трьом міністрам.

Йдеться про міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну та віцепрем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського.

Цю інформацію у розмові з Радіо Свобода підтверджують і депутати від «Слуги народу», які не уповноважені коментувати питання відставок в уряді публічно. Мовляв, єдина причина, чому цих міністрів і досі не звільнили – відсутність достойної заміни. Ймовірно, як тільки президент визначиться з кандидатами, так одразу це питання винесуть на голосування до сесійної зали парламенту. Не виключено, що кадрову ротацію в уряді проведуть до кінця вересня.