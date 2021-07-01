Рада ухвалила за основу законопроєкт про олігархів

Верховна Рада України на позачерговому засіданні 1 липня ухвалила за основу законопроєкт №5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». За це рішення проголосували 275 депутатів.

«Метою проєкту є визначення правових та організаційних засад функціонування системи запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), та пов'язаних із ними осіб, змісту та порядку застосування відповідних заходів реагування», – заявили в парламенті.

Відповідно до документа, особою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

1) бере участь у політичному житті;

2) має значний вплив на засоби масової інформації;

3) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, який на день введення в дію цього Закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції» та протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище;

4) підтверджена вартість активів особи (та осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

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Закон передбачає, що рішення про визнання особи олігархом прийматиметься Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету міністрів України, члена РНБО, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету України.

Рішення РНБО про визнання особи олігархом буде підставою для включення таких людей до реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Для осіб, які внесені до реєстру олігархів, документ забороняє:

здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні»;

бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об’єктів великої приватизації.

Також документом встановлено, що визнані олігархами особи будуть зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції», а публічний службовець у разі контакту з особою, включеною до реєстру олігархів, або її представником, буде зобов'язаний подати декларацію про контакти.

4 червня Зеленський заявив, що збирається винести на всеукраїнський референдум питання про статус олігархів.

15 квітня президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт, завдяки якому хоче зменшити вплив українських олігархів на державні процеси. 3 червня текст документа був оприлюднений на сайті Верховної Ради.