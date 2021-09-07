Верховна Рада: депутати після канікул повертаються до роботи (трансляція)

7 вересня Верховна Рада України розпочинає нову сесію після літніх канікул.

Спілкуємося з депутатами у прямому ефірі Радіо Свобода про новий політичний сезон, важливі законопроєкти, ймовірні зміни в уряді.

Згідно з узгодженим графіком, нова сесія триватиме до 21 січня 2022 року.

За цей період Верховна Рада проведе 10 тижнів пленарних засідань. На роботу у комітетах, комісіях, депутатських фракція та групах відведено шість тижнів.

На роботу з виборцями депутатам виділили чотири тижні.

Ще 10 годин сесії депутати присвятять годинам запитань до уряду у парламенті.