Верховна Рада: депутати після канікул повертаються до роботи (трансляція)

7 вересня Верховна Рада України розпочинає нову сесію після літніх канікул.
Спілкуємося з депутатами у прямому ефірі Радіо Свобода про новий політичний сезон, важливі законопроєкти, ймовірні зміни в уряді.
Згідно з узгодженим графіком, нова сесія триватиме до 21 січня 2022 року.
За цей період Верховна Рада проведе 10 тижнів пленарних засідань. На роботу у комітетах, комісіях, депутатських фракція та групах відведено шість тижнів.
На роботу з виборцями депутатам виділили чотири тижні.
Ще 10 годин сесії депутати присвятять годинам запитань до уряду у парламенті.
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