Рада закликала міжнародну спільноту посилити співпрацю для протидії агресії Росії

Верховна Рада України на позачерговому засіданні 23 серпня ухвалила звернення до міжнародної спільноти, в якому закликала посилити міжнародну співпрацю в рамках «Кримської платформи» для протидії агресії Російської Федерації. За звернення проголосували 283 депутати за мінімально необхідних 226.

У зверненні Верховна Рада, зокрема, «закликає міжнародне співтовариство утриматися від підтримки дій та ініціатив Російської Федерації, прямо чи опосередковано спрямованих на протидію діяльності та розвитку Кримської платформи як інструменту консолідації міжнародних зусиль, спрямованих на деокупацію і реінтеграцію тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та відновлення територіальної цілісності України».

Крім того, парламент України вкотре вимагає від Росії «повного виконання своїх міжнародних зобов’язань і виведення з території України своїх збройних формувань, включаючи ті, над якими вона здійснює прямий або опосередкований контроль, виведення озброєння і військової техніки, припинення злочинної практики зміни демографічного складу населення тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, системних порушень прав людини, у тому числі прав корінних народів, зокрема права на збереження культурної спадщини та свободу віросповідання, а також припинення вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності та повернення Україні повного контролю над її територією у міжнародно визнаних кордонах».

Для участі у позачерговій сесії Верховної Ради зареєструвалися 272 народні депутати України.

Згадане звернення було єдиним питання порядку денного, після його ухвалення спікер Дмитро Разумков закрив засідання Верховної Ради.

23 серпня в Києві пройшов установчий саміт «Кримської платформи», участь у якому взяли представники 46 країн і організацій. За підсумками саміту ухвалили декларацію.

Президент Володимир Зеленський запросив Росію приєднатися до «Кримської платформи» «для виправлення історичної помилки».