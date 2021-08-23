«Кримська платформа»: Шмигаль озвучив суму збитків від анексії Криму Росією

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на першому саміті «Кримської платформи» 23 серпня відзначив, що збитки країни від російської анексії Криму налічують більше ста мільярдів доларів.

«Окупація Криму – це не внутрішня проблема України. Це проблема світового масштабу, яка руйнує систему міжнародної безпеки. Україна зазнала величезних економічних збитків від окупації Криму. Загальні потенційні збитки оцінюються сьогодні експертами в розмірі понад сто мільярдів доларів – це втрачені природні ресурси, втрачені активи держави, втрачена промисловість і втрати людей, які страждають від окупації Росії», – наголосив Шмигаль.

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу вказав на те, що «Росія в три рази збільшила свою військову присутність в Криму, порушивши регіональну безпеку в Чорноморському регіоні».

23 серпня у Львові розпочався перший інавгураційний саміт «Кримської платформи», який офіційно запустить міжнародний формат з питання деокупації Криму.

Радіо Свобода веде трансляцію з місця проведення заходу.