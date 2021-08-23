Зеленський на саміті «Кримської платформи»: «Без належної безпеки в Чорному морі Крим не повернути»

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на саміті «Кримської платформи» 23 серпня вказав на те, що «Росія в три рази збільшила свою військову присутність в Криму, порушивши регіональну безпеку в Чорноморському регіоні».

«Український Крим був гарантією регіональної стабільності. Зараз це порохова бочка. З початку окупації Москва в три рази збільшила свою військову присутність на нашому українському півострові. З всесвітньо відомого курорту, сьогодні Крим перетворився на військову базу, став плацдармом для подальшого поширення впливу Росії на регіон Чорного моря. Крим перетворився в територію, на якій грубо і системно порушуються права і свободи людини», – заявив Зеленський.

На його думку, окупація Криму ставить під сумнів ефективність всієї міжнародної системи безпеки, створюючи відповідний прецедент.

«Без забезпечення належної безпеки в Чорному морі, нам навряд чи вдасться повернути Крим. Окупація Криму ставить під сумнів ефективність всієї міжнародної системи безпеки, принципів територіальної цілісності, і недоторканності кордонів. Без відновлення довіри до цієї системи, жодна держава не може бути впевненим, що не стане наступною жертвою окупації територій», – наголосив президент.

23 серпня у Києві розпочався перший інавгураційний саміт «Кримської платформи», який офіційно запустить міжнародний формат з питання деокупацію Криму.

Радіо Свобода веде трансляцію з місця проведення заходу.