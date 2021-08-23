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Зеленський на саміті «Кримської платформи»: «Без належної безпеки в Чорному морі Крим не повернути»

Український Крим був гарантією регіональної стабільності, заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на саміті «Кримської платформи» 23 серпня вказав на те, що «Росія в три рази збільшила свою військову присутність в Криму, порушивши регіональну безпеку в Чорноморському регіоні».

«Український Крим був гарантією регіональної стабільності. Зараз це порохова бочка. З початку окупації Москва в три рази збільшила свою військову присутність на нашому українському півострові. З всесвітньо відомого курорту, сьогодні Крим перетворився на військову базу, став плацдармом для подальшого поширення впливу Росії на регіон Чорного моря. Крим перетворився в територію, на якій грубо і системно порушуються права і свободи людини», – заявив Зеленський.

На його думку, окупація Криму ставить під сумнів ефективність всієї міжнародної системи безпеки, створюючи відповідний прецедент.

«Без забезпечення належної безпеки в Чорному морі, нам навряд чи вдасться повернути Крим. Окупація Криму ставить під сумнів ефективність всієї міжнародної системи безпеки, принципів територіальної цілісності, і недоторканності кордонів. Без відновлення довіри до цієї системи, жодна держава не може бути впевненим, що не стане наступною жертвою окупації територій», – наголосив президент.

23 серпня у Києві розпочався перший інавгураційний саміт «Кримської платформи», який офіційно запустить міжнародний формат з питання деокупацію Криму.

Радіо Свобода веде трансляцію з місця проведення заходу.

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