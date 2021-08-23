Зеленський заявив, що офіси «Кримської платформи» діятимуть і в інших країнах

Офіси «Кримської платформи» працюватимуть не тільки в Україні, а й у низці інших країн. Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомили в Офісі президента.

«Кримська платформа існуватиме не тільки в Києві. У Києві буде центральний офіс, а в багатьох країнах, де є підписанти, – там будуть відкриватися ті чи інші напрями, пов’язані з деокупацією Криму», – заявив Зеленський в інтерв’ю телеканалу «Інтер».

23 серпня в Україні відбудеться перший саміт «Кримської платформи». Десятки іноземних делегацій, очолювані президентами, головами урядів і парламентів, міністрами і керівниками міжнародних структур, погодилися взяти участь в саміті.

За інформацією міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, на саміті «Кримської платформи» заплановані такі панелі:

про невизнання спроби анексії Криму;

про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону;

про шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток;

про відновлення прав кримськотатарського народу.

Кулеба також відзначав, що до декларації, яку ухвалять на саміті, зможуть приєднатися держави, представники яких не приїдуть до Києва.