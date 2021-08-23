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Зеленський заявив, що офіси «Кримської платформи» діятимуть і в інших країнах

Зеленський розповів, де відкриватимуть офіси «Кримської платформи»

Офіси «Кримської платформи» працюватимуть не тільки в Україні, а й у низці інших країн. Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомили в Офісі президента.

«Кримська платформа існуватиме не тільки в Києві. У Києві буде центральний офіс, а в багатьох країнах, де є підписанти, – там будуть відкриватися ті чи інші напрями, пов’язані з деокупацією Криму», – заявив Зеленський в інтерв’ю телеканалу «Інтер».

23 серпня в Україні відбудеться перший саміт «Кримської платформи». Десятки іноземних делегацій, очолювані президентами, головами урядів і парламентів, міністрами і керівниками міжнародних структур, погодилися взяти участь в саміті.

За інформацією міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, на саміті «Кримської платформи» заплановані такі панелі:

  • про невизнання спроби анексії Криму;
  • про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону;
  • про шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток;
  • про відновлення прав кримськотатарського народу.

Кулеба також відзначав, що до декларації, яку ухвалять на саміті, зможуть приєднатися держави, представники яких не приїдуть до Києва.

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