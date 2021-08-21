Президент Литви: анексія Криму – питання, яке треба підтримувати на міжнародному порядку денному

Президент Литви Ґітанас Науседа в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода наголосив, що питання анексії Росією українського Криму треба підтримувати на міжнародному порядку денному.

«Ми націлені на допомогу Україні у збереженні її суверенітету і територіальної цілісності. Я думаю, що «Кримська платформа» дуже важлива у контексті продовження невизнання незаконної і нелегітимної анексії Криму. Я думаю, сьогодні Україна потребує підтримки і допомоги міжнародної спільноти як ніколи раніше. Отже, це і є причина, з якої я доєднаюся до «Кримської платформи» – бо, я вважаю, існує велика потреба у тому, щоб постійно тримати це питання на міжнародному порядку денному», – наголосив він.

Міжнародний установчий саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-річчя Незалежності України.

Із погляду України і її партнерів, «Кримська платформа» є майданчиком для підготовки деокупації Криму.

На саміті планується обговорення таких питань:

невизнання спроби анексії Криму;

мілітаризація Росією Азово-Чорноморського регіону;

шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток;

відновлення прав кримськотатарського народу.

Також у полі зору учасників буде звільнення політичних в’язнів Кремля.

За результатами саміту мають ухвалити Кримську декларацію. До неї потім зможуть приєднатися й ті, хто не прибуде на сам саміт.

Наразі участь у саміті «Кримської платформи» підтвердили представники вже 46 країн і міжнародних чи міждержавних організацій, не рахуючи самої України.