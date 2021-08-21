«Неонацистський шабаш» у Києві. Як Росія реагує на «Кримську платформу»?

23 серпня стартує перший саміт «Кримської платформи» – нового переговорного майданчика, покликаного сприяти деокупації Криму. Участь у переговорах візьмуть представники майже пів сотні держав, серед них і президенти країн ЄС. А що ж Росія, яка окупувала Крим? Сусідів теж запрошували, але вони від участі відмовились, пояснили в МЗС України. Натомість російські дипломати та ЗМІ, підконтрольні Кремлю, тему «Кримської платформи» смакують у прямих ефірах від початку року, і чим ближче до форуму, то говорять про нього більше. Саміт ще не почався, а його вже назвали «неонацистським шабашем», «мильною бульбашкою» та «збіговиськом змовників».

Лавров і Скабєєва про «Кримську платформу»

Минулого тижня в Криму був міністр закордонних справ Росії. Візит неофіційний, підкреслював Сергій Лавров. І незаконний – нагадував глава МЗС України Дмитро Кулеба. В Судаку Лавров брав участь у молодіжному освітньому форумі «Таврида», який започаткували після анексії Криму.

Захід продовжуватиме плекати неонацистські і расистські настрої сучасної української влади

«Нам раптом стали говорити: «ви анексували Крим». Це настільки ганебна позиція наших західних партнерів, які проковтнули цей переворот (Революція гідності), насправді, вони до нього заохочували. І ось відтоді ви бачите, що відбувається з російською мовою в Україні, як намагаються образити почуття, волевиявлення народу Криму, населення Криму», – розповідав Сергій Лавров кримській молоді.

Про «Кримську платформу» глава МЗС Росії згадав в контексті конфронтації із Заходом.

«Ось, через тиждень відбудеться шабаш «Кримська платформа», на якому Захід продовжуватиме плекати неонацистські і расистські настрої сучасної української влади», – сказав міністр закордонних справ Росії.

На закиди Лаврова відповіли у МЗС України.

Четверта стадія обов’язково буде. Це стадія української перемоги і повернення українського Криму

«Я не буду приховувати, що задоволений цією нервовою реакцією. Як казав, знаєте, Махатма Ганді: «Спочатку вони вас ігнорують, потім вони з вас сміються, потім вони починають з вами боротися, а потім ви перемагаєте. Російська Федерація успішно здолала перші дві стадії і перебуває на третій – активно з нами бореться. А четверта стадія обов’язково буде. Це стадія української перемоги і повернення українського Криму», – запевнив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Виступ Лаврова в Криму також обговорювали на російському пропагандистському шоу «60 минут».

«Неймовірний захід, де зберуться люди, сядуть на трибуну і почнуть, сидячи на стільцях, повертати Крим. Ага, спробуйте!» – пригрозила ведуча ток-шоу Ольга Скабєєва.

Захарова атакує саміт у Києві в телеграм-каналі

Приклад свого керівника Лаврова наслідувала й речниця МЗС Росії. Марія Захарова розкритикувала «Кримську платформу» у своєму телеграм-каналі.

Скільки не говори «халва», в роті солодше не стане. Мазохісти

«Раніше київські діячі хотіли Крим повернути. Зараз бажання скромніше – просто яскравий захід потрібен. Від безвиході, мабуть, вирішили на собі перевірити прислів’я «скільки не говори халва, в роті солодше не стане». Мазохісти», – написала Марія Захарова у телеграмі.

Також Захарова кепкувала зі слів першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джеппар. Бо та пояснювала журналістам, що організовувати саміти найвищого рівня щороку дорого, тому «Кримська платформа» може відбуватися у рамках засідань ООН.

Фінансами і правом треба займатися, а не паркувати платформи

«У «Службовому романі» (відомий радянський кінофільм – ред.) Ольга Рижова каже Самохвалову: «Юр, а ти пам’ятаєш, як ми з тобою втекли з лекцій з фінансів і права і пішли в кафе на морозиво? Ти ще все так шикарно замовив, а потім у тебе грошей не вистачило». Золоті слова: фінансами і правом треба займатися, а не паркувати платформи», – додала Захарова у месенджері.

Знанням народних прислів’їв та радянських фільмів Захарова не обмежилась. У червні під час промови з критикою «Кримської платформи» вона чомусь згадала вбитого журналіста Олеся Бузину.

Замість того, щоб лізти в свій город, лізуть в город чужий

«На городі бузина, а в Києві дядько. Єдине, що б хотілося, щоб в Києві був Бузина, але його там немає, тому що його вбили. Але дядьки в Києві замість того, щоб лізти в свій город, лізуть в город чужий. Взагалі не зрозуміло, як пан Кулеба може пропонувати те, до чого Україна взагалі не має ніякого стосунку. Питання територіальної належності Криму було вирішене шляхом вільного волевиявлення жителів півострова», – заявила Марія Захарова на брифінгу.

Кримська влада, підконтрольна Росії, про «Кримську платформу»

Меседжі МЗС Росії почали поширювати і на окупованому півострові.

Всі розповіді обертаються навколо одного: «У них впаде рівень життя і вони подумають, що потрібно повертатися в Україну». Ну, якесь марення божевільного

Під час прямої лінії глава Криму, призначений Кремлем, Сергій Аксьонов розмірковував про безперспективність нового формату. Хоча кримчани його про це під час прямого ефіру не запитували.

«А що це все таке «Кримська платформа»? Давайте говорити так: вона розрахована лише на те, що ми самі себе втопимо. Вони самі розуміють: ніяких планів і можливостей повернути Крим військовим шляхом немає. І це неможливо для жодної країни світу. Тобто ми повернулися на історичну батьківщину. Всі розповіді обертаються навколо одного: «У них впаде рівень життя і вони подумають, що потрібно повертатися в Україну». Ну, якесь марення божевільного», – сказав Сергій Аксьонов у прямому ефірі.

Наталія Поклонська, яку в Росії і в Криму називають «депутаткою Держдуми Росії від Криму», каже, що дуже чекала запрошення на саміт від Дмитра Кулеби. Але не дочекалася.

Не саміт міжнародний, а нагадує збіговисько, коли змови роблять, збори змовників

«Цей формат, про який розповів Дмитро, передбачає не саміт міжнародний, а нагадує збіговисько, коли змови роблять, збори змовників, де обговорюватимуть плани захоплення чужої території, території суверенної держави», – вважає Наталія Поклонська.

Що про «Кримську платформу» думають у Криму?

Крим.Реалії запитали, що відомо кримчанам про «Кримську платформу». Як жителі півострова ставляться до таких переговорів і чи вірять у те, що саміт щось змінить? (Опитування нерепрезентативне).

«Я вважаю, що «Кримська платформа» – це авантюрний захід, який нічого не дасть Україні. Я не вірю в це. Уже сім років як Крим у складі Росії. Це чергова піар-акція, яка потрібна Зеленському, щоб протистояти ось тим силам опозиційним».

І нам тоді поверніть ту Україну до 2014 року. Поверніть нам ту Україну, яка була іншою! Принаймні, не ворожою, де б не бігали нацисти

«Не вплине, тому що правду брехня не переб’є. Це перше. А друге – а що вони будуть говорити: «Поверніть те, що нам колись належало»? Ви нам тоді поверніть ту Україну до 2014 року. Поверніть нам ту Україну, яка була іншою! Принаймні, не ворожою, де б не бігали нацисти, де б не стріляли у своїх людей».

«Десь якесь рішення буде ухвалене. Це рішення буде в ЗМІ Заходу, його там будуть крутити. Хочу побажати громадянам України скоріше закінчити свій бардак, який вони там влаштували, і повертатися знову до «русского мира».

З такою умовою, що не Крим піде, а щоб Україна прийшла в Росію

«Мрії-мрії, де ваші крила. Зеленський багато хоче. І я не проти Зеленського. Але від Зеленського Крим пішов. Я не проти Україні віддати Крим. Але я тільки за те, щоб Україна, як і Білорусь, як і Росія, були б братами. Разом. З такою умовою, що не Крим піде, а щоб Україна прийшла в Росію. Як білоруси і Казахстан, Вірменія і Азербайджан. Путін навів порядок і там. Тому не треба нам Донбасу, нам потрібне спокійне життя».

Про «Кримську платформу» в окупованому Донецьку

Це ж запитання Крим.Реалії поставили жителям окупованого Донецька. (Опитування нерепрезентативне).

«Тоді дайте відповідь на таке питання: як ваш сусід поставиться до того, що ви зберетеся в компанії своїх друзів обговорювати його сімейний стан»?

Україна нас не вважає за людей, а Крим теж. Ми вже на відсотків 30 з російськими паспортами

«Ніколи Крим не повернеться. А тому що, як вам сказати? Україна нас не вважає за людей, а Крим теж. Ми вже на відсотків 30 з російськими паспортами. І кожен день все більше й більше й більше. А до нас нехай взагалі не лізуть».

«Це ні до чого не призведе. Крим – це Росія вже. Це ж зрозуміло на 100%».

«Як можна ставитись до божевільної ідеї? Повернення Криму Україні – це маячня».

Це все одно що обговорювати, як я або ви будете власником ділянки на планеті Марс

«Немає сенсу обговорювати те, що вже давно вирішено. Це все одно що обговорювати, як я або ви будете власником ділянки на планеті Марс.

Можемо сперечатися до хрипоти. Але ці ділянки залишаться власністю Марсу».

Попри наратив, поширений і нав’язаний Кремлем на окупованих ним територіях, 100 країн світу, серед них США та країни Євросоюзу, прямо не визнали анексії Криму.

У березні 2014 року вони проголосували за резолюцію Генеральної асамблеї ООН про територіальну цілісність України.