Данілов: РНБО запроваджує санкції щодо Гужви і подружжя Шаріїв

Рада національної оборони вирішила запровадити санкції щодо Ігоря Гужви, відомого в першу чергу як головний редактор проросійського інтернет-видання «Страна.уа», а також проти антиукраїнського блогера Анатолія Шарія і його дружини Ольги, яка допомагає йому в його діяльності, повідомив на брифінгу після засідання РНБО її секретар Олексій Данілов

«Сьогодні ми запропонували санкції відносно Гужви Ігоря Анатолійовича і безпосередньо афілійованих із ним юридичних осіб. У даному списку ще дві фізичні особи, які безпосередньо афілійовані з Ігорем Анатолійовичем і займаються протиправною діяльністю на території нашої країни, – Шарій Ольга Олексіївна і безпосередньо Шарій Анатолій Анатолійович», – сказав він.

Крім того, як нових підсанкційних Данілов назвав ТОВ «Ласмак», яке, за його словами, володіє медійними ресурсами Гужви, ТОВ «Маджері» і ТОВ «Смарт медіа мережа» (ймовірно, секретар РНБО обмовився, компанії з такою назвою в реєстрах немає, але є схожі назви), а також фізичних осіб, які зареєстровані як бенефіціари чи керівники перших двох із цих компаній: Солнцеву Ганну Володимирівну (за повідомленнями, вона дружина Гужви) і Лукашину Любов Юріївну.

Також у списку Бондаренко Алла Іванівна – за даними реєстрів, вона є керівником ТОВ «Інформаційне агентство «Шарій.нет».

«Відносно цих перелічених осіб і юридичних осіб введено повний пакет санкцій», – заявив Олексій Данілов.

(новина доповнюється)